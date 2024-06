Baromètre économique Prospera : Le Québec doit notamment accélérer sa transition énergétique pour maintenir le cap sur sa prospérité





MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - La consommation d'énergie par habitant au Québec demeure plus élevée que celle de l'Ontario, malgré le fait que la province soit la plus importante productrice d'électricité au pays et que sa demande énergétique totale soit moindre que celle de l'Ontario. Améliorer l'efficacité énergétique et miser sur une meilleure utilisation des ressources seront nécessaire pour veiller à la viabilité économique future du Québec.

C'est l'une des conclusions de l'édition 2024 de Prospera, le Baromètre économique du Québec, propulsée par BCF Avocats d'affaires et Quadrat Conseils. Ce rapport économique observe 28 variables afin de mettre en lumière les grandes tendances économiques.

Cet outil économique examine, à l'aide de 28 variables, les tendances majeures ayant façonné les économies du Québec, de l'Ontario et du Canada au cours des quatre dernières décennies. Ses conclusions permettent d'orienter les discussions sur l'efficacité des politiques publiques au Québec et au Canada. D'ailleurs, l'indice révèle également que l'économie globale du Québec se positionne en tête du classement pour l'année 2022 avec un indice de 132,3, devant celui du Canada (129,1) et de l'Ontario (125,4).

« Encore une fois cette année, le Québec se distingue et domine le classement économique. Il démontre sa performance économique continue, en grande partie grâce à trois principaux facteurs : l'investissement, la croissance et le capital humain », a déclaré Alain Robichaud, président fondateur de Quadrat Conseils et concepteur du baromètre.

Dans l'édition 2024 du Baromètre Prospera, deux variables ont été observées afin de tirer certaines conclusions sur la transition énergétique du Québec : la demande d'énergie et l'efficacité énergétique.

1) Une capacité énergétique suffisante

Le Québec dispose d'une capacité de production énergétique notable, principalement fournie par ses centrales hydroélectriques. En 2019, le Québec était la province canadienne avec la plus grande capacité de production d'électricité, dont 94 % provenaient de centrales hydroélectriques québécoises. Selon les prévisions de Statistique Canada, cette capacité devrait suffire à répondre à la demande énergétique à court terme.

« Une approche proactive est essentielle pour maintenir le dynamisme économique du Québec tout en soutenant ses ambitions énergétiques et de durabilité environnementale afin d'assurer la pérennité économique de la province et des générations à venir », souligne François Delorme, économiste et auteur principal de ce baromètre.

2) Une inefficacité énergétique qui fait obstacle aux ambitions du Québec

L'inefficacité énergétique reste un défi majeur au Québec. Le baromètre réitère qu'en 2021, près de la moitié de l'énergie totale était perdue et n'apportait aucune valeur à l'économie. À cet effet, trois industries sont responsables de ces pertes : le transport (34 %), l'industriel (23 %) et le bâtiment (15 %).

Pour réduire les pertes, les auteurs du rapport recommandent notamment que le Québec consacre plus d'efforts sur le secteur des transports, puisqu'il s'avère être le moins efficace. Plusieurs solutions contribueraient à amenuiser les pertes, telles qu'un resserrement des normes ou des mesures fiscales visant à réduire la consommation de carburants pour décourager l'achat de véhicules énergivores, la mise en place des incitatifs pour le covoiturage, le transport en commun et le transport actif afin de réduire à la base les besoins en énergie.

Pour une économie forte

« Nous avons à coeur de répondre adéquatement aux besoins actuels et futurs des entrepreneurs du Québec, afin de les orienter, de les soutenir et de les accompagner dans leurs démarches, pour assurer leur croissance et leur succès. Pour y arriver, il est nécessaire d'avoir une vision à long terme et d'agir maintenant, afin d'avoir des fondations solides qui nous permettront d'affronter la réalité des prochaines décennies. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Quadrat Conseils pour la création de ce baromètre spécifiquement conçu pour le monde des affaires qui est un outil de plus dans leur coffre à outils », conclut Julie Doré, associée directrice et avocate chez BCF Avocats d'affaires.

L'économie québécoise prospère, mais doit relever des défis. Stimuler le taux d'emploi, renforcer l'éducation, améliorer l'efficacité énergétique, promouvoir les technologies ainsi que les solutions écoénergétiques et réaliser des investissements, voilà des priorités clés pour maintenir ce dynamisme et cette tendance positive.

Le baromètre utilise une méthodologie employée par de nombreuses institutions économiques de référence au Canada et est aussi approuvé par un comité d'experts économiques reconnus.

Pour télécharger le document complet Prospera 2024, Le Baromètre économique du Québec.

