/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Un immeuble de 84 logements abordables sera construit à Drummondville grâce à l'Initiative logement abordable Desjardins/





QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, Desjardins, la Ville de Drummondville et l'Office d'habitation Drummond invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la construction de logements abordables à Drummondville.

L'activité aura lieu en présence de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs, de Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, de M. Yannick Laviolette, directeur principal Logement abordable au Mouvement Desjardins, et de M. David Bélanger, directeur général de l'Office d'habitation Drummond.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 3 juin à 12 h.

DATE : lundi 3 juin 2024



HEURE : 13 h 30



ENDROIT : Drummondville

L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

3 juin 2024 à 07:00

