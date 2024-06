/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - 1re édition du prix Action LGBTQ+/





QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, convie les représentantes et représentants des médias à assister à la 1re édition de la cérémonie de remise du prix Action LGBTQ+.

Le prix Action LGBTQ+ est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne les réalisations contribuant à faire du Québec une société ouverte et accueillante. Il participe aux objectifs de la Politique québécoise de lutte contre l'homophobie et au renforcement du milieu communautaire et des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+ du Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, lancé le 14 décembre 2023.

Les journalistes qui souhaitent couvrir l'événement doivent confirmer leur présence en précisant leur nom et le média à l'adresse suivante : [email protected].

Date : Le lundi 3 juin 2024

Heure : Arrivée à 16 h 30, début de la cérémonie à 17 h

Lieu : Grand hall du Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, Québec (Québec) G1K 8R2

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

3 juin 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :