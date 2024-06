Forrester : Les ventes mondiales de e-commerce augmenteront de 8,9 % par an, pour atteindre 6,8 milliards de dollars en 2028





Forrester (Nasdaq : FORR) prévoit que le total des ventes de e-commerce dans le monde passera de 4,4 milliards de dollars en 2023 à 6,8 milliards de dollars en 2028, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %. Selon le rapport Global Retail E-Commerce Forecast, 2024 To 2028, qui fournit des prévisions sur cinq ans pour les ventes au détail totales, en ligne et hors ligne pour 40 pays, malgré la croissance du commerce électronique, 76 % (ou 21,9 milliards de dollars) des ventes au détail mondiales se feront encore hors ligne en 2028. Par conséquent, les commerçants doivent continuer à investir dans des stratégies omnicanales qui offrent une expérience d'achat fluide, aussi bien en ligne que hors ligne.

Le rapport indique en outre que la maturité du commerce électronique de détail varie au niveau mondial. Les pays développés, dont les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et la Corée du Sud, sont plus avancés en raison d'un taux de pénétration d'internet et d'une culture numérique plus élevés. Toutefois, à mesure que l'adoption des smartphones et le commerce mobile se généralisent, les marchés émergents d'Asie-Pacifique, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine rattrapent leur retard. Cette adaptation rapide change le paysage mondial du commerce électronique et offre de nouvelles opportunités aux entreprises et aux consommateurs.

À l'horizon 2024 et au-delà, Forrester s'attend à ce que la croissance des ventes e-commerce se poursuive à l'échelle mondiale. Voici quelques éléments importants du rapport, classés par région du monde.

Les Amériques :

Aux États-Unis, les ventes e-commerce devraient atteindre 1,6 billion de dollars d'ici 2028, soit 28 % du total des ventes au détail américaines.

Le commerce électronique est plus mature aux États-Unis qu'au Canada, où les ventes e-commerce devraient atteindre 83 milliards de dollars d'ici à 2028. Le Canada est en retard sur les États-Unis en matière de pénétration du commerce électronique en raison d'une plus faible densité de population, d'un marché plus petit en taille et d'une adoption plus lente de la part des consommateurs.

En Amérique latine, les ventes e-commerce dans les six principaux pays ? Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Pérou et Chili ? passeront de 109 milliards de dollars en 2023 à 192 milliards de dollars d'ici à 2028.

Europe :

Dans les pays d'Europe occidentale ? dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse ? les ventes e-commerce devraient passer de 508 milliards de dollars en 2023 à 773 milliards de dollars en 2028, avec une pénétration du commerce en ligne passant de 15 % à 20 %. Le Royaume-Uni restera le plus grand marché e-commerce, suivi par l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

En Europe de l'Est, la pénétration du commerce en ligne est deux fois moins importante qu'en Europe de l'Ouest. Forrester prévoit que les ventes e-commerce dans les cinq principaux pays d'Europe de l'Est ? Russie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Hongrie ? passeront de 72 milliards de dollars en 2023 à 126 milliards de dollars en 2028, la Russie et la Pologne étant en tête de cette région.

Asie-Pacifique :

En Asie-Pacifique, les ventes e-commerce des cinq premiers pays ? Chine, Corée du Sud, Japon, Inde et Australie ? devraient passer de 2,2 milliards de dollars en 2023 à 3,2 milliards de dollars en 2028, la Chine étant en tête de la région. La Chine et la Corée du Sud sont les deux premiers pays au monde en termes de pénétration du commerce électronique et auront chacun une pénétration du e-commerce de plus de 40 % d'ici 2028.

Dans les six premiers pays d'Asie du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Viêt Nam, Malaisie, Philippines et Singapour), les ventes e-commerce ont atteint 93 milliards de dollars en 2023 et atteindront 193 milliards de dollars d'ici 2028, soit 17,4 % du total des ventes au détail. L'Indonésie est en tête de la pénétration du e-commerce dans la région, suivie par la Malaisie et Singapour. Les Philippines et le Viêt Nam connaîtront un taux de croissance annuel moyen de plus de 20 % au cours des cinq prochaines années, dépassant ainsi les autres pays de la région.

« La croissance des marchés en ligne, du commerce social, de la vente en direct et du D2C va accélérer la croissance des ventes en ligne au cours des cinq prochaines années », déclare Jitender Miglani, analyste principal chez Forrester. « Cependant, la maturité du e-commerce et les possibilités de croissance varient considérablement selon les régions. Les retailers et les marques doivent donc bien comprendre les principaux moteurs de la croissance du commerce de détail et du commerce en ligne dans leurs marchés prioritaires et adapter leurs stratégies de manière appropriée pour réussir. »

