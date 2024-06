Changement d'optique : l'occasion pour le Canada de jouer un rôle de premier plan dans un contexte de forces perturbatrices





Un nouveau rapport de Deloitte Canada indique que 80 % des leaders canadiens croient que la prospérité actuelle et future du pays dépend de l'efficacité des actions prises face aux perturbations mondiales

TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Un nouveau rapport du Centre pour l'avenir du Canada (CAC) de Deloitte examine comment quatre perturbations mondiales majeures affectent la capacité du Canada à prospérer : la course à la neutralité carbone, la révolution de l'IA, la transformation des talents et l'incertitude géopolitique.

Le rapport, intitulé Les perturbations mondiales en quatre dimensions : explorer les forces interreliées qui influencent l'avenir du Canada, analyse non seulement les perturbations, mais aussi leurs points d'intersection, ainsi que les possibilités et les défis qu'elles présentent pour le Canada.

Par exemple, la mise à profit de l'immense potentiel de l'IA nécessite avant tout que les travailleurs possèdent les compétences permettant d'utiliser efficacement ces outils. Selon les résultats du sondage, 48 % des chefs d'entreprise canadiens estiment que leurs employés ne sont pas préparés, ou le sont peu, à utiliser l'IA, alors que seulement 5 % ont répondu que leur personnel était « très bien préparé ».

De même, dans un contexte d'incertitude géopolitique, la course à la souveraineté et au leadership en matière d'IA s'intensifie. Le Canada s'efforce de devenir le chef de file mondial de l'économie de l'IA, mais risque de prendre du retard lorsqu'il s'agit d'influer sur les normes mondiales et d'utiliser l'IA pour améliorer la productivité du Canada.

« L'impératif d'agir est énorme, souligne Jas Jaaj, associé directeur, Intelligence artificielle et données chez Deloitte Canada. Tous les pays redoublent d'efforts pour se doter d'une stratégie en matière d'IA, font des investissements importants et progressent dans leurs travaux de mise en oeuvre. Nous avons une occasion en or d'éduquer, d'investir et de combler l'écart de productivité avec lequel nous sommes aux prises depuis des années. »

Le rapport examine également le point d'intersection entre la course à la neutralité carbone et l'incertitude géopolitique, ainsi que d'autres défis auxquels la main-d'oeuvre du Canada est confrontée dans le contexte de la transition vers la neutralité carbone.

Par exemple, les progrès accomplis vers l'atteinte des objectifs de zéro émission nette ne doivent pas occulter le potentiel perturbateur des conflits géopolitiques pour les chaînes d'approvisionnement qui acheminent les produits essentiels à la transition énergétique. Le rapport indique que la capacité de fonctionnement de 64 % des entreprises a subi les effets des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

« Nous avons le mandat de servir les Canadiens et le devoir d'amener des changements positifs pour le Canada, indique Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada et Chili. Pour bâtir un avenir meilleur, nous devons accueillir collectivement ces perturbations, diriger nos organisations et permettre à nos leaders d'anticiper les tendances et de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Cela nécessite une réflexion systémique, une collaboration, des approches innovantes et surtout des actions. »

Le rapport présente aux entreprises et aux gouvernements des recommandations concrètes pour gérer les perturbations et leurs incidences sur le Canada. Parmi ces recommandations, il y a la nécessité d'enrayer la fuite localisée des cerveaux des talents en IA considérables du Canada, d'adopter des technologies d'IA pensées et développées au Canada et de mettre en oeuvre une stratégie exhaustive carboneutre de préparation de la main-d'oeuvre.

Bonne nouvelle : les données recueillies indiquent que le Canada est bien placé pour jouer le rôle d'éclaireur et prospérer malgré ces perturbations, car sa main-d'oeuvre est l'une des plus instruites parmi les pays du G7 et il dispose des outils nécessaires pour se tailler une place privilégiée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière d'IA et en ressources carboneutres.

« Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour négocier ces points d'intersection : un bassin diversifié de talents, des ressources naturelles en abondance et un écosystème d'IA avant-gardiste sur la scène internationale, ajoute M. Viel. Nos dirigeants doivent maintenant avoir le courage et la prévoyance d'utiliser ces atouts pour faire avancer le Canada dans la bonne direction - non seulement pour résister, mais aussi pour prospérer dans une ère de changement perpétuel. »

Dans le cadre de ce rapport, le Centre pour l'avenir du Canada de Deloitte a mené un sondage national auprès de plus de 800 cadres et dirigeants à travers le pays. Les participants à ce sondage représentaient des organisations de différentes tailles et de différents secteurs d'activité, de même que des administrations publiques et d'autres entités du secteur public. Huit tables rondes et un colloque phare réunissant des chefs de la direction et des administrateurs de partout au pays ont été organisés pour servir de base à ce rapport. Les tables rondes ont eu lieu à Vancouver, Calgary, Regina, Winnipeg, Ottawa, Montréal, Saint John et Halifax.

Pour en savoir plus sur les perturbations mondiales interreliées et sur les mesures que peuvent prendre les entreprises et les gouvernements, téléchargez le rapport complet ici.

