Tim Hortons et adidas font équipe pour vous offrir des chaussures d'édition limitée à gagner exclusivement lors d'un concours national dans le cadre de la Journée nationale du beigne!

Nous avons conçu quatre paires de chaussures adidas Samba inspirées des beignes préférés de nos invités pour célébrer les 60 ans de Tim. L'inspiration vient du crème Boston , de la roussette au miel, du beigne glacé à la vanille et du beigne double chocolat.

TORONTO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Appel à tous les amateurs de beignes et de chaussures de sport! Tim Hortons, qui célèbre son 60e anniversaire, annonce une collaboration spéciale avec adidas à l'occasion de la Journée nationale du beigne, le 7 juin!

Tim et adidas s'associent pour créer quatre paires de chaussures adidas Samba inspirées de nos beignes. Elles ne seront pas vendues, mais pourront être gagnées dans le cadre d'un concours qui commence AUJOURD'HUI au www.timshop.ca/nationaldonutday, et qui prend fin à la Journée nationale du beigne, vendredi.

Ces chaussures sont inspirées du crème Boston, de la roussette au miel, du beigne glacé à la vanille et du beigne double chocolat.

« Nous soulignons notre 60e anniversaire avec de nombreuses surprises amusantes pour nos fidèles invités tout au long de l'année, et nous sommes ravis de collaborer avec adidas pour célébrer certains de nos beignes les plus emblématiques », a déclaré la directrice du marketing de Tim Hortons, Hope Bagozzi.

« Nous offrirons quatre superbes paires de chaussures adidas Samba inspirées de Tim. Nous avons hâte de les donner aux gagnants du concours pour célébrer nos 60 ans avec eux. »

Jetons un coup d'oeil aux quatre modèles :

Crème Boston

Ce modèle reprend les trois couleurs du beigne crème Boston de Tim : le suède beige représente le beigne, le contour brun, le fondant au chocolat, et la couleur crème de la languette et de la doublure, le centre de crème vénitienne.

Roussette au miel

Cette paire présente des teintes de couleur miel accentuées par des plis sur la languette qui rappellent la forme et la texture de la roussette au miel.

Glacé à la vanille

Le suède beige et le cuir blanc représentent le beigne et le fondant à la vanille. Les accents de couleurs imitent les vermicelles classiques du beigne.

Double chocolat

Le suède à deux teintes de brun foncé évoque le beigne et le fondant double chocolat.

« Le 60e anniversaire de Tim Hortons est une étape importante pour cette marque canadienne emblématique, et notre collaboration met en vedette les chaussures adidas Samba, dont la silhouette classique et reconnue est tant aimée des Canadiens. C'est une façon amusante et spéciale de célébrer ce moment », a déclaré la vice-présidente du marketing chez adidas Canada, Kelly Graham.

Célébrez la Journée nationale du beigne avec style grâce à Tim Hortons en vous inscrivant pour courir la chance de gagner* l'une de ces paires de chaussures exclusives inspirées de nos beignes. Pour ce faire, rendez-vous au www.timshop.ca/nationaldonutday entre le 3 et le 7 juin. Le tirage des gagnants aura lieu le 10 juin.

* Des conditions s'appliquent. Aucun achat requis. Seuls les résidents du Canada âgés de 16 ans ou plus peuvent participer. Vous trouverez la version intégrale du règlement et les détails sur la participation au timshop.ca/nationaldonutday.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier?restaurant Tim Hortons®?a ouvert ses portes à?Hamilton, en Ontario,?et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits®?emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les coeurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici.?? Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés),?ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au?Canada,?aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le?TimHortons.ca.

3 juin 2024 à 06:00

