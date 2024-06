/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Dévoilement de Lithion Saint-Bruno/





ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Lithion Technologies invite les représentants des médias à une conférence de presse pour le dévoilement de Lithion Saint-Bruno, la première usine commerciale d'extraction de minéraux critiques de l'entreprise. Cet événement marque un pas de plus vers la mise en place de la circularité des matériaux de batteries au Québec, au Canada et dans le monde.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charrette, ainsi que d'autres dignitaires seront présents pour l'occasion.

Des allocutions ainsi qu'une période de questions et réponses avec les représentants des médias auront lieu. Les médias sont également invités à se joindre à une visite de la section technologique de l'usine avec les dignitaires et la direction de Lithion à compter de 10 h 15.

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent confirmer leur présence avant le 30 mai 2024, 16 h, à Stéphanie Dussault ([email protected]).

Date : 3 juin 2024

Heure : 10 h 30

Lieu : Lithion Saint-Bruno, 966 Rue Parent, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 6L7

SOURCE Lithion Technologies

3 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :