L'APCHQ entame une grande tournée du Québec

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Alors que le Québec fait face à une crise historique de l'habitation, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) entame une grande tournée du Québec afin de rencontrer les entrepreneur.e.s en construction et rénovation résidentielles ainsi que les élu.e.s municipaux, provinciaux et fédéraux.



Une crise sans précédent appelant à la collaboration

Le Québec est marqué par une poussée inflationniste sans précédent, aggravée par une crise de l'habitation qui se manifeste par une importante pénurie de logements. Il faudrait construire jusqu'à 1,2 million d'habitations d'ici 2030 pour ramener l'abordabilité, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). En 2023, le Québec a enregistré la seconde pire chute (-35 %) des mises en chantier de son histoire, alors que le taux d'inoccupation des logements locatifs est de 1,3 %, et que le marché locatif est considéré équilibré lorsque son taux d'inoccupation est de 3 %. Lors de sa tournée, l'APCHQ entend rappeler les enjeux cruciaux de l'industrie tels que l'accès à la propriété, l'abordabilité, la rénovation, la réglementation ainsi que les mécanismes freinant les mises en chantier et le soutien aux entrepreneur.e.s. Elle souhaite également entendre les préoccupations tout comme les propositions de solution des élu.e.s locaux.



Renforcer sa présence sur le terrain par un dialogue constructif



« L'habitation est un vecteur de développement économique majeur pour les régions. Les défis sont colossaux, mais propres à chaque milieu. Pour amenuiser la crise, il est fondamental de bâtir des ponts durables entre les entrepreneur.e.s et les élu.e.s locaux. Cette tournée régionale sera une occasion unique de renforcer notre présence sur le terrain et de connecter directement avec tous les acteur.rice.s clés de l'industrie. Nous sommes convaincus que seules des actions ciblées et concertées peuvent mener à des résultats tangibles et positifs pour l'ensemble de la population québécoise », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.



La tournée débutera avec les régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue, dès les 3 et 4 juin 2024, et s'échelonnera jusqu'en mars 2025. Elle revêt une importance particulière, car elle intervient dans un contexte où les élections municipales et fédérales auront lieu à l'automne 2025.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 21 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

