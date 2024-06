Café William accueille Jean Gattuso à la présidence de son conseil d'administration





SHERBROOKE, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - L'entreprise Café William est heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Jean Gattuso à titre de président de son conseil d'administration. Il se joint à Madame Isabelle Pasquet, administratrice d'expérience et stratège aguerrie en commercialisation ayant occupé des rôles exécutifs auprès d'organisations d'envergure tel que le Groupe Danone, Keurig (Van Houtte), Chocolats Favoris et aux dirigeants de l'entreprise Sherbrookoise, Rémi Tremblay, président et chef de la direction, Serge Picard, vice-président du développement des affaires et Jonathan Haley, vice-président de la marque privée division États-Unis.

M. Gattuso apporte avec lui une vaste expérience et une expertise remarquable dans le domaine de l'industrie alimentaire et des boissons. Détenteur d'un baccalauréat commercial de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal, M. Gattuso détient également un parcours professionnel impressionnant.

Il gravit les échelons chez Industries Lassonde pendant 34 ans, passant de directeur marketing d'une filiale à Président et chef d'exploitation de la société mère de 2012 à 2021. Homme d'affaires aguerri, sa capacité éprouvée à donner un service à la clientèle et à innover seront des atouts majeurs pour guider Café William dans sa prochaine phase de croissance et d'expansion. M. Gattuso a reçu entre autres en 2014 le prix « MBA de l'année » et, en 2015, le Golden Pencil Award, le plus prestigieux prix de l'industrie alimentaire canadienne.

Impliqué dans plusieurs causes à caractère social qui lui tiennent à coeur, M. Gattuso a offert son soutien sur maints conseils d'administration durant sa carrière. Il a siégé comme administrateur : membre du conseil d'administration chez Investissement Québec et administrateur du Cercle des présidents. Il a été aussi coprésident du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement chez Transport Canada. Co-fondateur du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) en 2001, il a été président du conseil d'administration pendant plusieurs années.

Actuellement, il est membre du conseil d'administration du Groupe Colabor, Letko Brosseau, de la Fondation du CHUM et de la Fondation de la société des soins palliatifs à domicile. Il est membre des conseils consultatifs de Groupe Intersand Canada et de Burnbrae Farms.

« Nous sommes extrêmement heureux que M. Gattuso ait accepté notre invitation à présider notre conseil d'administration, explique M. Tremblay. Nous sommes vraiment honorés et privilégiés qu'un leader d'entreprise aussi respecté dans l'industrie nous permette de puiser dans sa vaste expérience et de nous guider dans les prochaines phases de croissance et d'expansion de Café William. Sa vision stratégique, son engagement envers l'excellence opérationnelle et son aptitude à développer des relations d'affaires solides seront des éléments clés pour renforcer la position de Café William sur le marché du Canada et à l'international et pour stimuler sa performance opérationnelle. »

À propos de Café William

Café William aspire à produire le café le plus durable au monde. Depuis 1988, le torréfacteur canadien se distingue par son offre variée de cafés biologiques certifiés Fairtrade et d'une qualité exceptionnelle. Son approvisionnement responsable, son transport maritime à voile zéro émission, l'installation du premier torréfacteur industriel 100% alimenté à l'hydroélectricité, son usine éco-énergétique et son emballage fait en partie de PRC visent à réduire l'empreinte écologique de ses produits. En 2024, l'entreprise a reçu la certification B Corp, a été reconnue par Canadian Business comme étant l'une des 10 compagnies les plus innovantes et a gagné le Grand Prix canadien des nouveaux produits du Conseil canadien du commerce détail pour sa collection de cafés durables. Visitez cafewilliam.com pour en savoir plus.

3 juin 2024

