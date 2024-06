Le PNUD lance une consultation mondiale de 100 jours sur l'inclusion numérique à l'ATxSummit 2024 en collaboration avec l'IMDA





SINGAPOUR, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec l'Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapour, a lancé une importante initiative mondiale sur l'inclusion numérique à l'occasion de l'ATxSummit, une plateforme exclusive sur invitation qui réunit plus de 4 000 invités de 85 pays dans les domaines de la technologie et du gouvernement.

Au cours des 100 prochains jours, le PNUD lancera une consultation mondiale dans 170 pays et territoires, avec des homologues nationaux et des praticiens, afin de générer des idées collectives sur la sauvegarde de l'inclusion numérique. L'inclusion numérique est un fondement essentiel du progrès économique et social ainsi que de l'autonomisation des individus et des communautés. Elle va au-delà de l'accès physique et financier à la technologie et englobe des thèmes plus larges tels que la culture numérique, la confiance et l'assurance. Alors que le monde change rapidement avec les avancées dynamiques des technologies et les tendances mondiales complexes[1], les stratégies d'inclusion numérique doivent évoluer et s'adapter pour garder une longueur d'avance. Les parties intéressées peuvent s'inscrire sur go.undp.org/Z2Y .

La consultation mondiale s'appuiera sur le guide de l'inclusion numérique du PNUD qui fournit un ensemble fondamental de cadres, de recommandations politiques et d'études de cas mondiales qui soutiennent les actions visant à assurer l'inclusion numérique. Le rapport présente des initiatives d'inclusion numérique à travers le monde, y compris le nouveau cadre Digital Skills for Life (DSL)[2] de Singapour. Les individus peuvent acquérir des compétences numériques dans le cadre du DSL grâce aux ressources disponibles sur le portail DfL de l'IMDA à l'adresse www.digitalforlife.gov.sg .

Les résultats de la consultation mondiale devraient permettre d'enrichir et d'étendre le guide de l'inclusion numérique et de favoriser la création d'un réseau de décideurs et de praticiens partageant les mêmes idées.

[1] Se référer au rapport 2024 du PNUD sur les tendances :The Landscape of Development (le paysage du développement) [2] Le cadre DSL, introduit par l'IMDA en janvier 2024, est un ensemble de compétences numériques (telles que les compétences pour effectuer des transactions en ligne et pour rester en sécurité et faire preuve de discernement en ligne) destinées à aider les Singapouriens de tous âges à effectuer leurs tâches quotidiennes en ligne.

À propos du Programme des Nations unies pour le développement :

Le PNUD s'associe à des personnes à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations capables de résister à la crise. Le PNUD s'efforce également de stimuler et soutenir le type de croissance qui améliore la qualité de vie de tous. Sur le terrain, dans près de 170 pays et territoires, le PNUD offre une perspective mondiale et, grâce à des connaissances locales, aide à autonomiser des vies et à bâtir des nations résilientes.

Le Centre mondial pour les technologies, l'innovation et le développement durable est une initiative conjointe du gouvernement de Singapour et du PNUD qui vise à identifier et à co-créer des solutions technologiques pour le développement durable. Le Centre gère les partenariats, identifie les solutions et met en relation les partenaires et les innovations avec le réseau politique mondial du PNUD et les partenaires de développement.

À propos de l'Infocomm Media Development Authority

L'Infocomm Media Development Authority (IMDA) dirige la transformation numérique de Singapour en développant une économie numérique dynamique et une société numérique inclusive. En tant qu'architectes de l'avenir numérique de Singapour, nous encourageons la croissance dans les secteurs des technologies de l'infocommunication et des médias, de concert avec des réglementations progressives, en exploitant des technologies de pointe et en développant des talents locaux et des écosystèmes d'infrastructures numériques pour faire de Singapour une métropole numérique.

