Eutelsat Group décroche la certification Platine du Space Sustainability Rating





Eutelsat Group (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) se félicite de l'obtention par sa première génération composée de plus de 600 satellites en orbite basse (LEO), de la certification « Platine » attribuée par le Space Sustainability Rating (SSR) qui consacre ainsi l'engagement du Groupe en faveur d'une utilisation responsable de l'espace.

Conçu à l'origine lors du Forum économique mondial (FEM), le SSR a pour objectif de contribuer à réduire la formation de débris spatiaux et à limiter les risques de collisions entre les engins spatiaux afin de veiller à ce que les opérations spatiales soient conduites de manière à la fois sûre et durable.

La méthodologie adoptée par le SSR est le fruit du travail d'experts réunis au sein d'une alliance internationale formée par l'Agence spatiale européenne, le Massachusetts Institute of Technology, la société BryceTech, ainsi que l'Université du Texas à Austin. Le centre spatial eSpace de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a été sélectionné pour assurer la mise en oeuvre opérationnelle du SSR et en piloter le déploiement. L'initiative du SSR vise à reconnaître les efforts déployés par les différents acteurs du spatial en faveur d'une utilisation responsable de l'environnement circumterrestre, mais également à mettre en lumière les initiatives en matière de conformité aux normes, et à encourager les comportements qui vont au-delà des prescriptions réglementations en vigueur.

L'initiative du SSR s'articule autour de six modules permettant d'évaluer les missions suivant différents critères : leur potentiel d'interférence physique préjudiciable ; leurs processus d'évitement des collisions ; leur mode de partage des données ; la manière dont leur conception permettra aux observateurs de suivre les objets spatiaux ; leur conformité aux normes internationales, et enfin, leur ouverture et leur capacité à recevoir des services externes.

En dépassant le seuil des 80%, ce qui lui permet de décrocher la certification la plus élevée, à savoir le Space Sustainability Rating de niveau Platine, Eutelsat Group souligne son engagement à faire de la conception et de l'exploitation durables de sa constellation une priorité.

« Forts du renforcement de notre présence tant en orbite géostationnaire (GEO) qu'en LEO, nous poursuivons notre engagement en faveur d'une gestion durable et responsable de l'espace » a déclaré Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat Group. « Nous sommes honorés et fiers de la certification décernée par le SSR, et tenons à féliciter toutes nos équipes pour leurs efforts soutenus en faveur d`une conduite à la fois sûre et responsable de nos activités en orbite. »

À propos d'Eutelsat Group

Eutelsat Group est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 36 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l'impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l'évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l'affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l'application de la règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l'organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.

