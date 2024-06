Ocean Outdoor annonce le plan de relève du PDG du groupe





Stephen Joseph, actuel directeur de l'exploitation et directeur financier, est nommé PDG ; Tim Bleakley deviendra président du conseil d'administration lors de la transition en janvier 2025

LONDRES, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Ocean Outdoor, société de publicité numérique extérieure (DOOH), a annoncé aujourd'hui (3 juin) que Stephen Joseph, directeur de l'exploitation et directeur financier d'Ocean, a été nommé PDG du groupe, à compter du 1er janvier 2025. Stephen Joseph succédera à Tim Bleakley, qui deviendra président du conseil d'administration d'Ocean au moment de la transition, dans le cadre d'un processus de succession du PDG prévu de longue date.

Stephen a rejoint Ocean en 2009 et a contribué à guider le développement de la société pour en faire le leader dynamique du DOOH qu'elle est aujourd'hui.

Tim, le nouveau président, a déclaré : « Ce fut un privilège de diriger l'équipe d'Ocean au cours des 14 dernières années, et je suis incroyablement fier des progrès considérables que Stephen, l'équipe et moi-même avons accomplis ensemble, notamment en devenant une marque mondialement reconnue, dotée d'une technologie de pointe et d'emplacements de premier choix sur des marchés clés.

Alors que nous entamons la prochaine étape de notre parcours, le moment est venu de procéder à une transition de la direction. Stephen est un leader qui a fait ses preuves et qui possède une grande expertise dans le secteur de la communication extérieure, et il est la personne idéale pour diriger Ocean dans la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec Stephen et le conseil d'administration afin d'assurer une transition en douceur et de mettre en oeuvre nos projets ambitieux. »

Stephen a ajouté : « Je suis honoré d'assumer le rôle de PDG du groupe Ocean, une société qui a été synonyme d'innovation et de remise en question du statu quo, en créant des moments et des campagnes emblématiques et primés dans des lieux emblématiques grâce à l'art de la communication extérieure.

Sous la direction de Tim, Ocean s'est développée et a repoussé les limites du paysage médiatique. Alors que nous entamons un nouveau chapitre passionnant pour Ocean, nous continuerons à évoluer en nous appuyant sur la même éthique, la même créativité et la même culture qui sont à l'origine de notre succès depuis tant d'années. Je tiens à remercier Tim pour son leadership exceptionnel et son amitié, et je me réjouis de continuer à travailler ensemble dans nos nouvelles fonctions à partir de l'année prochaine. »

Melissa Bethell, actuelle présidente du conseil d'administration d'Ocean, a commenté : « Au nom d'Atairos, propriétaire majoritaire d'Ocean, et de l'ensemble du conseil d'administration d'Ocean, je tiens à remercier Tim pour son leadership et ses nombreuses contributions à Ocean au cours de son mandat. Tim a supervisé la transformation d'Ocean d'une start-up de neuf personnes en une force créative et un leader du DOOH dans sept pays européens, y compris plus récemment l'expansion en Allemagne, l'un des plus grands marchés médiatiques d'Europe. »

Melissa a conclu : « Tim a travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble du conseil d'administration pour mettre au point un plan de succession solide et réfléchi, ce dont nous lui sommes immensément reconnaissants. Sous la direction de Stephen et avec les conseils continus de Tim en tant que président du conseil d'administration, nous sommes convaincus que les meilleurs jours d'Ocean sont à venir. »

À propos d'Ocean Outdoor

Société partenaire d'Atairos, une société d'investissement stratégique indépendante, Ocean Outdoor est le principal opérateur de publicité numérique extérieure (DOOH) au Royaume-Uni, en Europe du Nord et en Europe continentale. Le réseau de plus de 4 000 écrans du groupe couvre sept pays et 353 villes, et ses capacités technologiques permettent de proposer les expériences de marque et de publicité DOOH les plus percutantes et les plus concrètes.

Le portefeuille d'Ocean comprend certains des emplacements les plus emblématiques, notamment les Piccadilly Lights et le BFI IMAX. La société travaille également en étroite collaboration avec des propriétaires de premier plan, notamment Landsec, Unibail-Rodamco-Westfield (URW), le BFI, Nuveen et le Canary Wharf Group, ainsi qu'avec les principaux conseils municipaux pour le développement de son réseau.

À ce jour, la croissance du groupe a été portée par des gains d'appels d'offres et le déploiement de nouveaux sites, ainsi que par des acquisitions qui complètent le portefeuille existant. Depuis 2018, Ocean a réalisé sept acquisitions qui lui ont permis d'étendre son empreinte britannique aux Pays-Bas et aux pays nordiques. Ocean Outdoor a intégré l'Allemagne cette année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2424700/Stephen_Joseph.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2424699/Ocean_Logo.jpg

3 juin 2024 à 04:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :