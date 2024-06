OneClickDrive : Le leader en matière de location de voitures à Dubaï étend ses activités au Maroc





OneClickDrive, le leader en matière de location de voitures en ligne à Dubaï, a d'excellentes nouvelles à partager ! L'entreprise étend ses activités au Maroc, marquant ainsi sa toute première incursion sur le continent africain. Cette décision stratégique permet non seulement d'élargir la portée de l'entreprise sur le marché, mais marque également une étape importante dans son parcours de croissance.

Depuis sa création, OneClickDrive établit de nouvelles normes dans le secteur de la location de voitures. Sa plateforme innovante offre une large gamme de véhicules, allant des voitures de luxe jusqu'aux voitures de catégorie économique à petits prix, garantissant aux clients la voiture idéale qui correspond à leurs besoins. Voici quelques chiffres clés illustrant son succès :

: Plus de 250 fournisseurs de voitures de location proposent une sélection variée de véhicules. Taille de la flotte : Plus de 5 000 véhicules, ce qui en fait la plus grande place de marché de location de voitures à Dubaï et dans d'autres grandes villes du monde.

: Plus de 5 000 véhicules, ce qui en fait la plus grande place de marché de location de voitures à Dubaï et dans d'autres grandes villes du monde. Clientèle : Plus de 100 000 utilisateurs lui font confiance chaque mois, ce qui reflète sa popularité et sa fiabilité répandues.

Fort de ce succès, OneClickDrive a étendu la location voiture Marrakech et dans d'autres villes du Maroc. Le pays est un marché dynamique qui témoigne une demande croissante de services de location de voitures, en particulier parmi les touristes attirés par son riche patrimoine culturel, ses paysages magnifiques et ses villes animées. De plus, la position stratégique du Maroc en Afrique du Nord en fait une passerelle vers le continent, voire une plateforme idéale pour une expansion future.

Pourquoi le CCG et l'Afrique représentent les prochaines étapes de l'expansion de OneClickDrive

Si l'expansion des services de location voiture Maroc marque un nouveau chapitre passionnant, OneClickDrive vise également l'expansion dans d'autres régions du CCG et de l'Afrique. Voici pourquoi ces régions représentent les prochaines étapes et destinations convoitées de l'expansion de OneClickDrive :

Croissance du tourisme : Le CCG et l'Afrique du Nord connaissent tous deux une croissance touristique importante. L'Afrique du Nord a enregistré une augmentation de 7 % des arrivées internationales, tandis que le CCG a bénéficié d'événements et d'investissements majeurs.

Urbanisation : La croissance urbaine rapide et le développement économique dans les deux régions entraînent une demande accrue de services de location de voitures.

Population jeune : Plus de 60 % de la population africaine a moins de 25 ans, est férue de technologie et recherche des solutions de voyage pratiques, tandis que le CCG possède une population jeune et aisée qui valorise le luxe et la commodité.

Développement des infrastructures : Les investissements dans les infrastructures, y compris les routes et les aéroports, améliorent la connectivité et l'accessibilité à travers le CCG et l'Afrique.

OneClickDrive est convaincue que cette décision stimulera sa croissance et contribuera au développement du secteur de la location de voitures dans ces régions.

