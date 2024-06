HyperStrong dévoilera les derniers systèmes de stockage d'énergie au salon The Smarter E Europe





PÉKIN, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- HyperStrong , un leader de l'intégration et de la fourniture de services en matière de systèmes de stockage d'énergie (ESS), présentera ses produits et solutions de stockage d'énergie 2024 au stand numéro C3.171 lors de l'exposition ees Europe au salon The smarter E Europe qui se tiendra à Munich du 19 au 21 juin 2024. Les technologies et l'expertise de pointe d'HyperStrong fournissent des solutions professionnelles pour aider les clients à passer à un système électrique plus durable et plus stable.

HyperStrong présentera les technologies de stockage d'énergie complètes conçues pour tous les scénarios d'application :

Le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide HyperBlock III est un modèle innovant de 5 MWh doté d'un système intégré de stockage d'énergie à refroidissement liquide, utilisant des cellules de batterie de grande capacité de 314 Ah. Les batteries et les chaînes PCS sont intégrées dans une seule unité, ce qui rend le système plus efficace, plus économique et plus intelligent pour le stockage d'énergie à grande échelle, comme la modulation de fréquence, la distribution et le stockage d'énergie renouvelable, et pour les scénarios industriels tels que les parcs industriels à forte consommation d'énergie.

L' armoire extérieure à refroidissement liquide HyperCube II longue durée et fiable est intrinsèquement sûre grâce à une alimentation électrique fiable grâce à une application de batterie semi-solide et à une surveillance intelligente en temps réel HyperCloud Web/APP. Il peut être utilisé pour des applications commerciales et industrielles, des stations de recharge, des champs pétrolifères, entre autres.

Le système de recharge et de stockage HyperCube Pro tout-en-un prend en charge les six scénarios d'application que sont le rasage de pointe et le remplissage de la vallée, le contrôle de la demande, l'expansion de la capacité de la station, la centrale électrique virtuelle, la régulation de la puissance réactive et l'alimentation de secours.

Parmi les autres produits figurent les systèmes de stockage d'énergie HyperCube Mini conçus pour les stations de base de sécurité et de communication d'urgence, ainsi que le système de stockage d'énergie résidentiel.

Tirant parti des technologies d'IA avancées pour révolutionner le ESS, la solution complète d'HyperStrong est capable d'augmenter la capacité de décharge du ESS, en veillant à ce qu'il puisse répondre plus efficacement aux pics de demande plus élevés, jouant un rôle crucial dans la gestion proactive de la sécurité, identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes et s'assurer que le système fonctionne dans des paramètres sûrs.

HyperStrong a fait des progrès significatifs sur les marchés internationaux avec de multiples projets de stockage d'énergie livrés en Europe et aux États-Unis, et dispose d'équipes locales et de capacités de service sur plusieurs marchés. Les solutions à l'échelle des services publics de la société facilitent l'adoption de l'énergie propre, stimulent l'utilisation des ressources renouvelables et minimisent les fluctuations de l'énergie et l'impact sur le réseau. Pour les clients commerciaux et industriels, les produits de l'ensemble du portefeuille d'HyperStrong optimisent la consommation d'énergie en dehors des heures de pointe pour réduire les coûts d'électricité, équilibrer les charges de pointe et de vallée, et réduire la demande de capacité de charge de pointe. Ce déplacement de charge peut retarder le besoin d'extension de la distribution d'énergie, améliorant ainsi la fiabilité de l'alimentation. Grâce à un fonctionnement et une maintenance intelligents, des services complets peuvent être fournis aux installateurs et aux propriétaires. La conception modulaire, les composants normalisés et la structure rationalisée permettent une installation facile, ce qui permet aux systèmes de stockage de batteries extensibles d'équilibrer efficacement les charges énergétiques.

Le projet de stockage d'énergie éolienne et solaire d'HyperStrong à Fuyang, dans la province d'Anhui, a été présélectionné dans la catégorie de projet exceptionnel E AWARD pour 2024

Dans la catégorie Projets exceptionnels, HyperStrong a impressionné les juges avec des solutions et des produits exceptionnels intégrés dans un projet d'énergie renouvelable. Le projet comprend le système de refroidissement liquide à haute tension avancé de 1 500 V d'HyperStrong, qui réduit l'empreinte, améliore l'efficacité de la charge et de la décharge, et prolonge la durée de vie du cycle de batterie du système de stockage. Il combine un parc éolien de 550 MW, une centrale photovoltaïque de 650 MW et un ESS pour atténuer la volatilité du réseau électrique et améliorer la fiabilité de l'alimentation en électricité. Avec une capacité de stockage d'électricité allant jusqu'à 600 MWh, l'ESS peut répondre à la demande annuelle d'électricité de plus de 90 000 foyers. Le projet adopte un nouveau modèle de développement de la base énergétique qui intègre l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et le stockage de l'énergie, en utilisant efficacement ces ressources tout en gérant les zones de subsidence des mines de charbon. HyperStrong fournit un système de stockage par batterie de base pour le projet, assurant une connectivité réseau fiable avec des produits haute performance et des services de qualité. Lors du forum ess qui se tiendra le 19 juin au salon The smarter E Europe, HyperStrong présentera ses produits et projets innovants, en donnant un aperçu de la façon dont ils favorisent la transition vers des systèmes d'énergie propre.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.hyperstrong.com/ .

À propos d'HyperStrong

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. ("HyperStrong") est un important intégrateur de systèmes de stockage d'énergie et fournisseur de services. Avec plus de 12 ans de R&D et d'expérience acquise dans le cadre de plus de 300 projets et plus de 15 GWh de déploiement, HyperStrong offre un portefeuille complet de produits de stockage d'énergie ainsi que des solutions uniques pour l'ensemble du spectre des applications à grande échelle, commerciales et industrielles, et résidentielles. Après avoir construit quatre bases de fabrication intelligentes, trois centres de R&D, deux laboratoires d'essai et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet à ses clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone. Selon un rapport dévoilé par S&P Global, HyperStrong est classé parmi les cinq premiers intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie au monde en termes d'échelle de projet en juillet 2023. En avril 2024, HyperStrong a été classé dans la liste BloombergNEF Energy Storage Tier 1 pour le deuxième trimestre 2024.

3 juin 2024 à 03:51

