NX Europe a participé au salon LogiPharma 2024





TOKYO, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (ci-après « NX Europe »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a participé au salon LogiPharma 2024 qui s'est tenue à Lyon, en France, du mardi 16 avril au jeudi 18 avril.

Logo NX : https://kyodonewsprwire.jp/img/202405281403-O2-7Lxn6PZ3

Photo : Stand de NX Europe

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202405281403/_prw_PI1fl_nezZwWzb.jpg

LogiPharma est l'un des plus grands salons pharmaceutiques internationaux d'Europe, qui se concentre sur les questions, les tendances et les dernières technologies des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

L'exposition a attiré environ 2 000 participants issus de diverses entreprises impliquées dans la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques, y compris des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, des fabricants de dispositifs médicaux et des entreprises de logistique.

C'était la deuxième année consécutive que NX Europe participait au salon. L'équipe de NX Healthcare du groupe NX a présenté son réseau mondial de sites d'affaires certifiés Good Distribution Practice (GDP) et ses services de transport et de stockage de haute qualité offrant la variété de solutions de contrôle de la température du groupe adaptées aux processus de distribution pharmaceutique. Ses experts ont également discuté et présenté l'ambitieuse feuille de route du groupe NX en matière de développement durable, adaptée aux solutions de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.

Le groupe NX continuera à développer ses services de logistique pharmaceutique et à intensifier ses efforts mondiaux dans l'industrie pharmaceutique, positionnée comme une industrie prioritaire dans le plan d'affaires du groupe.

À propos du groupe NX :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405281403-O1-52rnGI04.pdf

Site Web officiel du groupe NX : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du Groupe NX :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

3 juin 2024 à 03:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :