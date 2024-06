LE FESTIVAL DE LA RIVIÈRE HÔ CHI MINH-VILLE SE DÉVELOPPE, STIMULANT LE TOURISME ESTIVAL EN 2024





Le 2e Festival du fleuve Hô Chi Minh-Ville 2024 aura lieu du 31 mai au 9 juin 2024, avec une série d'activités sportives, de divertissement et artistiques passionnantes.

HÔ CHI MINH-VILLE, Vietnam, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hô Chi Minh-Ville sait toujours comment captiver les visiteurs avec son charme unique, son style de vie dynamique et son patrimoine culturel et historique impressionnant. Pour ajouter à son attrait, les festivals annuels de la ville ont forgé une identité distinctive, attirant un nombre toujours croissant de touristes. Le festival du fleuve Hô Chi Minh-Ville, l'un des festivals d'été les plus attendus, illustre cet attrait magnétique.

Le 2e Festival du fleuve Hô Chi Minh-Ville 2024 prend de l'ampleur et améliore la qualité

Visant à préserver et à honorer le patrimoine culturel et les rivières et canaux de la ville, le Festival du fleuve Hô Chi Minh-Ville 2024 apporte de nombreuses améliorations à la fois en termes d'échelle et de qualité des programmes. Le festival de cette année s'étendra sur 10 jours continus du 31 mai au 9 juin 2024, dans plusieurs endroits de la ville. Il renforcera remarquablement les liens avec le delta du Mékong et les provinces du Sud-Est.

Les habitants et les touristes auront l'occasion de profiter d'une variété d'activités, de feux d'artifice spectaculaires, de défilés fluviaux animés et d'expériences immersives telles que la reconstitution du marché flottant occidental, une semaine des fruits, des compétitions de natation fluviale ouverte, des championnats de planche à rame, des spectacles de jet ski et des décorations de lumière artistique. Tout au long du festival, plus de 100 entreprises offriront des réductions promotionnelles de 10 % à 60 % sur les services d'achat, de restauration et de tourisme.

Rendre hommage aux valeurs culturelles et historiques d'une ville riche en patrimoine

Le point fort de l'événement est le programme artistique d'ouverture intitulé "The Legendary Voyage", qui sera organisé à 20 heures le 31 mai 2024, au quai de Nha Rong - port de Saigon. Cette dramatique musicale spectaculaire mettra en vedette plus de 1 000 artistes et devrait attirer 9 000 visiteurs en direct. La production raconte de manière saisissante le parcours émouvant et épique du grand dirigeant Hô Chi Minh-Ville alors qu'il cherchait un chemin vers la libération nationale. Harmonisant les éléments du cinéma, de la musique et de la danse, la performance utilisera également des technologies de pointe telles que la cartographie 3D, les étapes de l'eau en mouvement, les spectacles de drones et les feux d'artifice. Ces présentations innovantes visent à transformer les récits historiques en produits de tourisme culturel, à répandre les valeurs nationales et à diffuser l'image du Vietnam et de son peuple auprès du public national et international.

