LES ÉMIRATS ARABES UNIS ACCUEILLERONT LES JEUX DU FUTUR 2025





Phygital International annonce la sélection des Émirats arabes unis (EAU) comme hôte des Jeux du Futur 2025

ISTANBUL, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- À l'issue d'un processus d'appel d'offres extrêmement compétitif, au cours duquel neuf candidats potentiels ont manifesté leur intérêt, les Émirats arabes unis ont été déclarés hôte officiel et destination des Jeux du futur 2025 lors du sommet mondial inaugural de Phygital à Istanbul, en Turquie.

Les Émirats arabes unis se sont imposés comme une destination naturelle de choix au cours du processus de candidature pour accueillir les Jeux du Futur 2025 en démontrant clairement leur crédibilité en tant que plaque tournante mondiale dotée d'une infrastructure de premier ordre et d'une vaste expérience dans l'organisation et la réalisation d'événements internationaux de premier plan. Cette vaste expérience, combinée à un engagement fort à tous les stades du processus de candidature de la part des plus hauts dirigeants du pays, a conduit à une décision unanime des experts coordinateurs de Phygital International d'attribuer l'honneur d'accueillir les Jeux du Futur 2025 aux Émirats arabes unis.

Les Jeux du Futur 2025 sont l'événement phare du sport phygital. Il s'agit d'un tournoi international qui rassemble la prochaine génération de héros sportifs dynamiques du monde entier : des milliers d'athlètes aux compétences solides qui démontrent des aptitudes supérieures dans le cadre de compétitions physiques et numériques. Plus de 300 équipes internationales devraient participer à cet événement multisports qui proposera un certain nombre de défis dans un large éventail de disciplines, dont le football phygital, le hockey phygital, le skateboard phygital, le MMA phygital et bien d'autres.

Nis Hatt, PDG de Phygital International, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que les Émirats arabes unis accueilleront les Jeux du futur 2025. La popularité mondiale des sports phygitaux croît de jour en jour, et nous nous attendons à un tournoi à guichets fermés l'année prochaine. Nous sommes ravis de transmettre la flamme phygitale aux Émirats arabes unis, dont la candidature gagnante de premier ordre et l'engagement clair et à long terme en faveur du développement d'une population saine et active me donnent la certitude que l'événement sera un immense succès. Que les Jeux du Futur 2025 commencent ! »

Son Excellence Ghanim Al Hajeri, directeur général de l'Autorité générale du sport des Émirats arabes unis, a commenté : « L'organisation des Jeux du futur 2025 aux Émirats arabes unis représente un moment passionnant dans la redéfinition du sport international pour le monde moderne. Nous sommes fiers d'accueillir ce tournoi innovant et unique qui fusionne la technologie de pointe, le jeu vidéo populaire et le sport traditionnel. Nous sommes convaincus que l'organisation des Jeux de 2025 nous confortera non seulement dans notre position de leader dans le monde du sport, mais incitera également notre communauté numérique nationale à adopter un mode de vie actif et nous aidera à atteindre notre objectif sportif national de 75 % de population active d'ici 2031. »

Les Jeux du Futur n'imposent aucune restriction à leurs participants et accueillent tout le monde, indépendamment de l'âge, du sexe et de la nationalité. Phygital International s'attend à ce que les Jeux du Futur 2025 aux Émirats arabes unis accueillent des milliers d'athlètes de classe mondiale et d'esporters de pas moins de 100 pays, au sein d'équipes nationales et multinationales. En fait, l'événement est si populaire que le processus de candidature du pays hôte pour les Jeux du Futur 2026 et 2027 est déjà en cours dans tous les pays du monde.

Notes aux rédacteurs

Phygital International est le promoteur des sports phygitaux dans le monde entier et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. La société est dépositaire des Jeux du Futur, organisatrice du tournoi et supervise le processus de candidature de chaque ville hôte.

La World Phygital Community offre aux équipes une plateforme pour participer aux Jeux du Futur en réglementant et en promouvant les sports phygitaux dans le monde entier par le biais d'un réseau de membres.

Les Jeux du Futur sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et digital et constitue l'apogée du sport phygital.

3 juin 2024 à 01:00

