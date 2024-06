Le Téléthon Opération Enfant Soleil se conclut avec une somme record de 24 512 380 $





Les Québécois et Québécoises donnent aux enfants le pouvoir de grandir en santé!

QUÉBEC, le 2 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la générosité de la population québécoise a été mise en lumière lors du Téléthon Opération Enfant Soleil. Les enfants malades, leurs familles et les équipes médicales des quatre coins de la province ont ressenti un immense élan de soutien tout au long de ce marathon, point culminant d'une année entière d'implication et de générosité qui s'est conclue avec un chiffrier final record de 24 512 380 $.

«?La journée que nous venons de vivre démontre l'immense solidarité des Québécois et des Québécoises pour améliorer les soins offerts aux enfants, petits et grands. Le geste concret que des milliers de personnes ont posé permettra de concrétiser des projets qui font réellement la différence, qui sauveront des vies et adouciront les difficultés quotidiennes de la maladie. Aujourd'hui, tous ensemble, nous avons saisi ce pouvoir d'aider, afin que les spécialistes puissent soigner dans les meilleures conditions qui soient, et que les enfants puissent grandir. Merci! » - Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfant Soleil.

Diffusé en direct sur les ondes de TVA, le Téléthon a débuté en matinée avec l'équipe de Salut Bonjour Week-end, pour une heure d'émission spéciale des plus touchantes. Toute la journée, plus de 40 artistes et une dizaine d'animateurs se sont mobilisés aux côtés des 17 familles Enfants Soleil de toutes les régions du Québec et de membres du personnel soignant des centres hospitaliers pédiatriques venus faire part de l'importance des projets concrets réalisés grâce à la générosité des gens.

« Aux donateurs nous aimerions dire que votre geste fait une différence dans le quotidien de tant de personnes. Une vraie différence, pas celle en bas d'une feuille ou d'une liste. Des sourires de plus à la maison, un répit, un rire, une vraie différence. Merci. » - Aude Cadieux-Leblanc et Philippe Morin, parents de Milo Leblanc-Morin, Enfant Soleil.

MERCI!

Les petits et les grands miracles arrivent grâce à :

Des familles Enfants Soleil qui ont partagé en toute simplicité de leurs histoires inspirantes et leur quotidien;

qui ont partagé en toute simplicité de leurs histoires inspirantes et leur quotidien; Des animateurs engagés : Annie Brocoli , Maxime Landry , Alain Dumas , Félix- Antoine Tremblay , Josée Lavigueur, Érik Caouette, Louis-Georges Girard , Camille Dg et Mélissa Bédard, avec la participation d'Anick Dumontet, d'Eve-Marie Lortie et de Dave Morissette ;

, , , Félix- , Josée Lavigueur, Érik Caouette, , Camille Dg et Mélissa Bédard, avec la participation d'Anick Dumontet, d'Eve-Marie Lortie et de ; Plus de 400 bénévoles qui ont recueilli des dons toute la journée et qui ont appuyé l'équipe au Théâtre Capitole;

Plus de 600 partenaires qui se mobilisent à la grandeur du Québec tout au long de l'année, incluant nos partenaires majeurs*;

Et des milliers de donateurs, sans qui rien ne serait possible.

Opération Enfant Soleil : tous ensemble, pour le mieux-être des enfants du Québec

Opération Enfant Soleil mobilise les Québécois et les Québécoises tout au long de l'année pour appuyer les grands centres pédiatriques universitaires, les hôpitaux régionaux et les organismes qui veillent sur la santé des enfants. Reconnu comme un partenaire essentiel, Opération Enfant Soleil finance chaque année plus d'une centaine de projets soumis par ces établissements afin d'assurer aux enfants un parcours de soins optimal, adapté à leur taille et à leur âge, et le plus près possible de leurs proches. Depuis 1988, près de 320 M$ ont été consacrés à la réalisation de milliers de projets porteurs et concrets partout au Québec. Pour découvrir l'impact de l'organisation à la grandeur de la province, visitez https://www.operationenfantsoleil.ca/votre-impact

*Partenaires majeurs

Walmart, Costco, RE/MAX, Familiprix, Desjardins, Les Industries Bonneville, Mikes, Meubles Léon, KIA, TELUS, Chaussures POP, Brick, Groupe Banque TD, Couche-Tard, Aluminerie Alouette, Tuango, Lepelco, Flordeco, Club Piscine et nos partenaires médias : TVA, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et Rythme FM.

SOURCE Opération Enfant Soleil

2 juin 2024 à 23:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :