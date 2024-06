Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 3 juin 2024

Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire et députée de Sherbrooke, Christine Labrie, fera un point de presse demain matin à 10h30 au sujet de la voie de contournement ferroviaire de...

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et de la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, annoncera des investissements et des mesures visant à...