Nissan démontre les progrès des services de mobilité autonomes sur la voie publique





Nissan a commencé les démonstrations d'un prototype de véhicule équipé de ses technologies de conduite autonome développées en interne, démontrant les progrès réalisés dans son objectif de déployer des services de mobilité autonomes au cours de l'exercice 2027.

Le véhicule prototype Nissan LEAF intègre 14 caméras, 10 radars et 6 capteurs LIDAR. Il démontre les progrès de Nissan dans le domaine de la conduite autonome, notamment dans des environnements urbains complexes. Par rapport aux prototypes précédents présentés par la société, le dernier véhicule d'essai est doté d'un ensemble de capteurs montés sur le toit, élargissant considérablement la zone de détection et permettant une détection plus précise de son environnement.

En conséquence, les performances de reconnaissance, les fonctions de prédiction comportementale et de jugement, ainsi que les fonctions de contrôle ont été améliorées, permettant un fonctionnement fluide dans une variété de scénarios complexes. Dans les rues animées de Yokohama, à proximité du siège mondial de Nissan au Japon, le prototype LEAF est capable de démontrer en douceur sa capacité à prédire le comportement des piétons, à effectuer des changements de voie lors d'une fusion et à déterminer quand entrer en toute sécurité dans les intersections.

Nissan étudie des modèles commerciaux pour les futurs services de mobilité depuis l'exercice 2017. Alors que la démonstration actuelle est menée à un niveau équivalent SAE 2 en présence d'un conducteur de sécurité, l'entreprise vise à continuer d'étendre les fonctionnalités et à commencer à proposer des services de mobilité à conduite autonome au Japon, à partir de l'exercice 2027*, en collaboration avec des tiers tels que les autorités locales et les opérateurs de transport.

Au quatrième trimestre de cet exercice, Nissan prévoit de commencer les essais dans la région de Minato Mirai et prévoit de passer aux tests de démonstration au cours de l'exercice 2025. Au cours des essais, le niveau de fonctionnalité de conduite autonome sera progressivement augmenté tout en évaluant l'acceptation des clients dans le but de fournir des services sans conducteur.

Cette initiative est menée en étroite coopération avec le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie ; Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ; et d'autres ministères centraux. Les ministères promouvront également des initiatives visant à réaliser de nouveaux services de mobilité autonome au sein du Comité d'accélération de la mobilité de niveau 4 qu'ils organisent.

La vision à long terme de Nissan est de favoriser la mobilité en résolvant les problèmes de services de transport auxquels sont confrontées les communautés locales. Les communautés locales, en particulier au Japon, sont confrontées à de nombreux problèmes de mobilité, tels que la pénurie de chauffeurs, conséquence du vieillissement de la population. Pour contribuer à relever ce défi, Nissan proposera une large gamme de nouveaux services permettant la libre circulation.

* Les exercices fiscaux de Nissan Motor Co., Ltd. s'étendent du 1er avril au 31 mars.

2 juin 2024 à 21:05

