MSI dévoile de nouvelles plateformes d'IA et de calcul dotées de processeurs AMD EPYCtm de 4e génération au salon Computex 2024

TAIPEI, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- MSI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de serveurs, présentera ses dernières plateformes de serveurs basées sur les processeurs AMD EPYCtm de 4e génération au salon Computex 2024, stand #M0806 à Taipei, Taïwan, du 4 au 7 juin. Ces nouvelles plateformes, conçues pour les environnements cloud en pleine croissance, offrent une combinaison de performances et d'efficacité pour les centres de données.

« S'appuyant sur les avantages des processeurs AMD EPYC de 4e génération, les dernières plateformes serveurs de MSI se caractérisent par leur évolutivité et leur flexibilité grâce à l'adoption de la technologie CXL et de l'architecture DC-MHS, aidant ainsi les centres de données à réaliser les applications cloud les plus évolutives tout en offrant des performances de premier plan », a déclaré Danny Hsu, directeur général des solutions de plateformes d'entreprise.

Le nouveau serveur d'extension de mémoire CXL redéfinit l'informatique haute performance

En collaborant avec les principaux acteurs de la technologie CXL (Compute Express Link) comme AMD, Samsung et Micron, MSI et ses partenaires font progresser les solutions CXL pour l'entraînement intensif à l'IA et les applications HPC.

Le nouveau serveur d'extension de mémoire S2301 CXL est conçu pour les charges de travail intensives en données et les bases de données en mémoire. Alimenté par des CPU AMD EPYC de 4e génération à double prise et prêt pour certains CPU AMD EPYC de prochaine génération, ce serveur 2U est doté des normes CXL 2.0, de 24 emplacements DIMM DDR5 et de deux emplacements PCIe 5.0 x16. Le système comprend huit baies de lecteur E3.S 2T pour la mémoire CXL et huit baies E3.S 1T pour le stockage NVMe, ce qui permet d'étendre la mémoire jusqu'à 8 To.

Diverses plateformes GPU conçues pour les marchés de l'IA et du cloud

Le 4U 4-GPU G4101 est une station de travail montée en rack à haute performance et accélérée par le GPU. Elle prend en charge un seul processeur AMD EPYC 9004 avec refroidissement liquide, 12 emplacements DDR5 RDIMM, quatre emplacements PCIe 5.0 x16 pour les GPU à triple emplacement et 12 baies de lecteur U.2 NVMe/SATA de 2,5 pouces. Elle est dotée d'un espacement des flux d'air et d'un refroidissement liquide en boucle fermée pour une gestion thermique optimale et des performances soutenues.

Le CX271-S4056 est une plateforme all-flash 2U qui prend en charge deux emplacements double largeur pour les cartes GPU. Ce système est doté d'un processeur monosocket AMD EPYC 9004 Series, de deux emplacements mezzanine OCP NIC 3.0 et de jusqu'à 24 baies de lecteur NVMe PCIe 5.0 U.2 de 2,5 pouces pour accélérer les vitesses de traitement et fournir des performances supérieures dans les applications, telles que l'inférence IA.

Plateformes de serveurs multi-noeuds pour les environnements cloud et de centres de données à haute densité

MSI propose deux plateformes de serveurs multi-noeuds, les CD360-S4051-X2 et CD260-S4051-X4, conçues pour les environnements cloud et de centres de données à haute densité.

Le CD360-S4051-X2 est une plateforme de serveur 3U à 2 noeuds conçue pour les processeurs de serveur à TDP élevé de la prochaine génération. Chaque noeud comprend un processeur AMD EPYC, 12 emplacements RDIMM DDR5, deux emplacements PCIe 5.0 x16 double largeur en option pour les cartes GPU, un emplacement mezzanine OCP NIC 3.0, deux ports NVMe M.2 et trois baies de lecteur U.2 NVMe de 2,5 pouces.

Le CD260-S4051-X4 est une plateforme serveur 2U à 4 noeuds. Chaque noeud prend en charge un processeur AMD EPYC, 12 emplacements RDIMM DDR5, deux emplacements NVMe M.2, un emplacement mezzanine OCP NIC 3.0 et trois baies U.2 NVMe de 2,5 pouces.

Avec une conception d'E/S frontale basée sur l'architecture OCP DC-MHS M-DNO et la prise en charge du module de gestion de serveur DC-SCM2 avec le BMC Aspeed AST2600, les nouveaux systèmes de MSI permettent d'améliorer la facilité d'entretien et la flexibilité de gestion des serveurs.

