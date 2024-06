Denodo ouvre un siège régional en Arabie saoudite pour répondre à la demande croissante en matière de gestion des données et d'intelligence artificielle





Denodo, leader en gestion des données, ouvre aujourd'hui son nouveau siège régional pour le Moyen-Orient à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite (RAS). Pour inaugurer l'ouverture du bureau, Denodo lance son premier « Denodo Data Day » avec Son Altesse Shaikha Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa et des délégués de Google Cloud, entre autres, en tant qu'orateurs invités. Le nouveau bureau soutiendra les clients et les partenaires nouveaux et existants de Denodo au Moyen-Orient, en leur offrant un accès direct aux spécialistes de la société en gestion de données logiques et de solutions de données alimentées par l'IA. Cette expansion régionale témoigne de la croissance des activités de Denodo et de ses clients dans la région.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre présence au Moyen-Orient avec l'ouverture de notre nouveau bureau à Riyad, une ville connue pour sa croissance rapide et son innovation », a déclaré Ángel Viña, CEO et fondateur de Denodo. « Riyad accueille un nombre croissant d'entreprises et d'agences gouvernementales, en particulier dans les secteurs de la technologie, de la finance et de l'énergie, notamment l'ambitieuse NEOM City. Ce nouveau bureau nous permettra de mieux servir nos clients au Moyen-Orient, en leur fournissant notre approche « Fearless Data » en matière de gestion logique des données, et les solutions de pointe dont ils ont besoin pour rester en tête sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui ».

Denodo a réalisé d'importants investissements dans l'IA et la GenAI, consolidant ainsi les objectifs de la vision en matière d'IA pour 2030 du royaume visant à faire de l'Arabie saoudite un centre international de l'IA. L'Arabie saoudite investit massivement dans l'IA afin de diversifier son économie. PwC a récemment publié des estimations selon lesquelles l'IA apportera plus de 135 milliards de dollars à l'économie de l'Arabie saoudite d'ici 2030, ce qui réduirait sa dépendance à l'égard des revenus pétroliers. La stratégie nationale du royaume a pour objectif de faire arriver l'IA au 15e rang mondial d'ici 2030. Récemment, l'Arabie saoudite est arrivée en tête avec sa stratégie gouvernementale en matière d'IA. Toutefois, la gestion des données constitue encore un obstacle. Les méthodes traditionnelles sont complexes et lentes, ce qui empêche les entreprises d'exploiter le potentiel de l'IA dans des domaines tels que l'expérience client.

« L'Arabie saoudite est le numéro 1 de l'économie du Moyen-Orient, qui vit actuellement une période étonnante de croissance et de changement », a déclaré Gabriele Obino, vice-président régional et directeur général de Denodo pour le Moyen-Orient. « Denodo est un pionnier de la gestion logique des données dans plusieurs secteurs, notamment l'aviation, la santé et le gouvernement, et nous offrons aux entreprises locales et régionales la possibilité de démarrer ou de poursuivre leurs transformations numériques en se tournant vers des solutions de données modernes basées dans le cloud et la GenAI ».

En favorisant une collaboration étroite avec des fournisseurs de technologies et des intégrateurs de systèmes essentiels, comme l'hyperscaler mondial Google Cloud, Denodo apporte la preuve que ses clients au Moyen-Orient ont accès aux solutions de données les plus innovantes et les plus complètes sur le marché, leur permettant de prendre des décisions éclairées et orientées données afin de les aider à rester en tête dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui.

Niall McDonagh, directeur du secteur public dans la région EMEA chez Google Cloud, a souligné la position unique de Google Cloud en Arabie saoudite : « En tant que fournisseur unique de cloud ayant une région dédiée à l'Arabie saoudite, Google Cloud est particulièrement bien placé pour répondre aux besoins de transformation numérique de ce marché dynamique. Notre partenariat avec Denodo pour l'inauguration du Denodo Data Day à Riyad marque un moment déterminant qui nous permet de montrer comment nos solutions cloud, associées à la technologie de gestion des données logiques de Denodo, peuvent conduire à des progrès significatifs dans des secteurs essentiels tels que la finance, la santé, le gouvernement et l'éducation. Nous sommes également très heureux de mettre en avant les capacités de notre Centre d'excellence Google Cloud, qui offre des conseils stratégiques et une expertise en matière de technologie cloud ».

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La plateforme primée de Denodo est la première plateforme logique de gestion des données à fournir des données dans le langage de l'entreprise, à la vitesse de l'entreprise, et pour toutes les actions relatives aux données dans l'ensemble de l'entreprise. Réalisant un retour sur investissement de plus de 400 % et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo issus d'entreprises dans plus de 30 secteurs d'activité à travers le monde ont obtenu un retour sur investissement en moins de six mois. Pour plus d'informations, consultez notre site denodo.com.

2 juin 2024 à 20:25

