Denodo intègre les microservices d'inférence NIM de NVIDIA pour accélérer et optimiser les capacités d'IA pour les entreprises





Denodo, un chef de file de la gestion des données, annonce avoir intégré les microservices d'inférence NIM de NVIDIA à la plateforme Denodo, dans le cadre de son objectif de renforcer ses capacités d'intelligence artificielle (IA) en expansion rapide.

Les capacités de gestion logique des données de la plateforme Denodo, combinées à NVIDIA NIM, permettent aux entreprises clientes de :

Organiser et transformer rapidement les données en pipelines prêts pour l'IA pour alimenter de grands modèles langage (LLM)

Renforcer la précision du modèle et combattre les hallucinations en accédant à des données d'entreprise éprouvées grâce à des pipelines de génération augmentée de récupération (RAG).

Simplifier l'accès sécurisé et en temps réel aux connaissances distribuées d'entreprise pour les applications d'IA génératives

Maintenir la confidentialité/sécurité des données et appliquer des contrôles d'accès granulaires pour les modèles d'IA qui accèdent aux données organisationnelles

Déploiements IA/ML accélérés depuis la préparation des données jusqu'à la notation des modèles avec NVIDIA NeMo, en s'appuyant sur une structure de données intégrée pour la saisie de données d'entreprise dans ce processus

NVIDIA NIM est un ensemble de microservices natifs cloud qui simplifient et accélèrent le déploiement de modèles d'IA générative dans une variété d'environnements, y compris le cloud, les centres de données sur site et les postes de travail. Il connecte la puissance des derniers modèles d'IA fondamentaux, déployés en toute sécurité sur l'infrastructure accélérée de NVIDIA, avec les entreprises clientes du monde entier.

L'intégration de NVIDIA NIM à la plateforme Denodo aide les clients à tirer pleinement parti des capacités avancées d'IA dans leurs flux de travail de gestion des données. Elle aide également les entreprises à déployer et à mettre à l'échelle des applications d'IA générative avec une vitesse et une efficacité sans précédent. Les cas d'utilisation clés comprennent l'amélioration des analyses et des informations robustes basées sur l'IA dans des secteurs tels que les services financiers, les soins de santé, la vente au détail et la fabrication, accélérant ainsi le temps nécessaire pour obtenir des informations provenant de diverses sources de données. En tant que partenaire NVIDIA Metropolis, Denodo s'emploie à déployer des microservices NIM pour l'IA visuelle et le modèle de langage de vision (VLM) afin de rationaliser les processus industriels et d'accroître la sécurité des travailleurs.

L'utilisation de la plateforme Denodo avec NVIDIA NeMo peut augmenter sensiblement la précision de la génération de requêtes SQL pour les LLM. Les fonctionnalités RAG permettent d'obtenir des réponses plus fiables en permettant aux modèles de récupérer des connaissances pertinentes à partir de la structure de données avant de générer des résultats, et la plateforme Denodo aide à simplifier et à accélérer l'accès aux données, tout en réduisant les erreurs, lorsque les modèles interrogent la plateforme.

En intégrant NVIDIA NIM, Denodo permet aux clients de garder un contrôle total sur leurs déploiements d'IA, que ce soit sur site ou dans le cloud. L'intégration devrait offrir des avantages commerciaux importants, notamment un délai de valorisation accéléré et une sécurité accrue pour les applications d'IA.

« Je suis ravi de cette intégration, et je pense que c'est un signe de la direction dans laquelle les capacités de gestion logique des données de Denodo peuvent nous mener », déclare Narayan Sundar, directeur principal des alliances stratégiques chez Denodo. « Denodo est à l'avant-garde de la prise en charge des applications d'IA générative compatibles RAG avec des données en temps réel, gérées et fiables provenant des vastes ensembles de données d'une organisation, et j'ai hâte de voir émerger les innovations des entreprises clientes qui tirent parti de la plateforme Denodo avec l'intégration de NVIDIA NIM. »

Plus d'informations sur la plateforme Denodo avec l'intégration NVIDIA NIM.

À propos de Denodo

Denodo est un chef de file de la gestion des données. La plateforme Denodo, primée à plusieurs reprises, est la première plateforme logique de gestion de données fournissant des données dans le langage commercial et à la vitesse commercial, pour toutes les initiatives liées aux données dans l'ensemble de l'organisation. Avec un retour sur investissement de plus de 400 % et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo, issus d'entreprises de plus de 30 secteurs d'activité dans le monde entier, ont obtenu un retour sur investissement en moins de six mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur denodo.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 juin 2024 à 19:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :