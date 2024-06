Bilan du Festival Go vélo Montréal 2024 - Une semaine parfaite pour (re)découvrir Montréal à vélo!





MONTRÉAL, le 2 juin 2024 /CNW/ - À 16 h 35 aujourd'hui, le Festival Go vélo Montréal a pris fin alors que les derniers participants arrivaient au parc Jeanne-Mance, à l'occasion du Tour de l'Île de Montréal. Soleil, festivités, animations, encouragements de bénévoles et résident.es le long des parcours, ainsi que plus de 38 000 cyclistes étaient au rendez-vous pour cette édition 2024!

Faits saillants

1 défi, 1 conférence, 2 tours + des milliers de cyclistes et bénévoles heureux = une grande réussite!

Le dimanche 26 mai dernier, en partance de Terrebonne , 2 800 cyclistes ont donné le coup d'envoi au Festival en participant à la 22 e édition du Défi métropolitain , le premier rendez-vous vélo de la saison. Ils ont sillonné les routes et voies cyclables pour explorer la belle région de Lanaudière.





, 2 800 cyclistes ont donné le coup d'envoi au Festival en participant à la 22 édition du , le premier rendez-vous vélo de la saison. Ils ont sillonné les routes et voies cyclables pour explorer la belle région de Lanaudière. Le vendredi 31 mai, à la tombée du jour, 17 000 cyclistes ont illuminé la métropole à l'occasion du 25 e Tour la Nuit . L'ambiance était littéralement à la fête et ce, jusqu'au site d'arrivée! Ce rendez-vous nocturne a de nouveau connu un énorme succès de participation, particulièrement chez les jeunes, qui représentent plus du tiers des participants.





. L'ambiance était littéralement à la fête et ce, jusqu'au site d'arrivée! Ce rendez-vous nocturne a de nouveau connu un énorme succès de participation, particulièrement chez les jeunes, qui représentent plus du tiers des participants. Pour sa 39 e édition, le Tour de l'Île de Montréal offrait un choix de 4 expériences : un parcours « régulier » de 28 ou 50 km et un circuit « découverte » de 68 ou 96 km. L'événement, qui a rassemblé 18 000 cyclistes, clôturait le Festival Go vélo Montréal.



De 7 h à 9 h, les participants prenant part au parcours découverte ont pris le départ à leur rythme. Un départ matinal sur parcours balisé non fermé à la circulation automobile. Ils ont fait le tour de la portion Ouest de l'Île de Montréal, longeant ainsi le Lac des Deux Montagnes et le Fleuve St-Laurent.



Peu après 9 h 15, avait lieu le grand départ festif du Tour de l'Île Montréal sous sa forme classique, qui permettait de rouler sur des rues fermées à la circulation automobile, dans le sud-ouest de la métropole. Les célébrations se sont poursuivies tout au long du parcours et sur le site d'arrivée, où surprises, plaisirs, spectacles et animations attendaient les cyclistes, au plus grand plaisir des cyclistes.



Les 1 700 bénévoles ont contribué avec dynamisme au succès du Festival. Affectueusement appelés « bénévélos », ils ont apporté à l'événement une touche magique, chaleureuse et indispensable!

édition, le offrait un choix de 4 expériences : un parcours « régulier » de 28 ou 50 km et un circuit « découverte » de 68 ou 96 km. L'événement, qui a rassemblé 18 000 cyclistes, clôturait le Festival Go vélo Montréal.

Conférence internationale « Le vélo cargo : véhicule du futur »

Le Festival Go vélo Montréal permet de lancer des idées et d'amorcer des réflexions sur de grands enjeux en lien avec le vélo. Cette année, Vélo Québec accueillait Mme Marie-Astrid Leray, fondatrice du Vélo à Gaufres et co-présidente des Boîtes à Vélo France, à titre de conférencière invitée. À cette occasion, elle a abordé le potentiel du vélo cargo comme alternative prometteuse et polyvalente aux transports motorisés, offrant une solution efficace pour la mobilité des personnes et des marchandises, et l'entrepreneuriat à vélo. Des idées inspirantes pour le Québec! D'ailleurs, une campagne faisant la promotion de l'utilisation du vélo cargo comme outil de mobilité pour les familles sera déployée à travers tout le Québec dès le 8 juin.

C'est un rendez-vous en 2025

La prochaine édition du Festival Go vélo Montréal aura lieu du 25 mai au 1er juin 2025. Ce sera l'occasion de fêter le 40e anniversaire du Tour de l'Île de Montréal.

MERCI!

Merci à tous nos partenaires, aux milliers de cyclistes et de bénévoles, à notre extraordinaire porte-parole, la comédienne et animatrice Julie Ringuette, et aux citoyens et commerçants des quartiers traversés par les parcours, qui ont rendu cette grande fête collective si unique!

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec

2 juin 2024 à 17:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :