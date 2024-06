/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Wilkinson annonce des investissements et des mesures pour protéger les épaulards résidents du Sud/





VANCOUVER, BC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et de la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, annoncera des investissements et des mesures visant à protéger les épaulards résidents du Sud. Il sera accompagné par la Dr Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, Jennifer Natland, vice-présidente de l'Autorité portuaire Vancouver-Fraser chargée de l'environnement et des propriétés ainsi que par Teresa Ryan, Conseillère des Premières Nations du programme ECHO: Amélioration de l'observation et de l'habitat des cétacés.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le lundi 3 juin 2024



Heure : 10 h 00 (HA)



Endroit : Port de Vancouver - Centre Discovery

999 Place du Canada

Vancouver, C.B. V6C 3T4



