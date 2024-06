Message de la gouverneure générale et commandante en chef du Canada à l'occasion de la Journée des Forces armées canadiennes





OTTAWA, ON, le 2 juin 2024 /CNW/ - En tant que commandante en chef, je suis reconnaissante aux membres des Forces armées canadiennes pour leur dévouement et leur courage. Cette année, nous marquons également plusieurs dates importantes, notamment le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, ainsi que le centenaire de l'Aviation royale canadienne. Ces célébrations nous permettent de rendre hommage aux Canadiens et Canadiennes qui ont servi leur pays tout au long de son histoire et de nous souvenir de leurs sacrifices.

Je suis un témoin privilégié de la détermination, du professionnalisme et de la capacité d'adaptation des membres de nos Forces armées canadiennes. Chaque jour, ils mettent leurs talents et leurs compétences au service de la population canadienne, et font briller leur leadership dans le cadre de différentes missions, allant des opérations internationales à la défense de l'Amérique du Nord, en passant par les interventions d'urgence lors de catastrophes dans le pays.

Ces membres viennent des quatre coins du Canada. Ils représentent une diversité de milieux, de cultures et d'expériences. Malgré leurs différences, ils sont unis dans leur engagement à servir, leur quête d'excellence en toutes circonstances et leur grande capacité d'adaptation. Qu'ils soient en poste ici ou ailleurs dans le monde, ils sont animés d'un esprit de collaboration et d'innovation.

Au nom de toute la population canadienne, je les remercie tous et toutes pour leur engagement indéfectible au service des Forces armées canadiennes et du Canada.

Mary Simon

2 juin 2024 à 08:30

