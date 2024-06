« Une Croix-Rouge pour le journalisme » : Le Comité de protection des journalistes reçoit le prix Charles Bury 2024 de l'Association canadienne des journalistes





TORONTO, le 1er juin 2024 /CNW/ - Cette année, l'Association canadienne des journalistes (ACJ) a décerné son prestigieux prix Charles Bury au Comité pour la protection des journalistes (CPJ) pour son engagement continu à assurer la protection et la sécurité des journalistes qui travaillent dans les milieux les plus dangereux de la planète.

« Face à la cacophonie actuelle du chaos mondial, le monde a besoin d'une Croix-Rouge pour le journalisme », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly, en remettant le prix plus tôt dans la soirée lors de la cérémonie annuelle de remise de prix de l'association à la Toronto Reference Library.

« Au cours des dernières décennies, le CPJ a sauvé d'innombrables vies de journalistes tout en jetant une lumière sur les nombreuses violations draconiennes de la liberté de la presse à travers le monde ».

M. Jolly a notamment évoqué le travail de l'organisation en faveur des journalistes travaillant à Gaza, en Ukraine, au Mexique, en Russie, aux Philippines et au Canada.

« Partout dans le monde, les journalistes sont sans cesse menacés - et risquent leur vie - pour nous apporter les informations qui nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure et les points communs que nous partageons en tant qu'êtres humains », a déclaré M. Jolly.

« Malheureusement, nous vivons aujourd'hui à une époque où le contrat social s'effrite et où les journalistes se retrouvent dans le collimateur de la dérision publique et politique. La criminalisation de l'expression de la vérité se normalise. Cela n'est pas seulement valable dans les pays étrangers, mais aussi chez nous, au Canada ».

M. Jolly a cité l'exemple de la manière dont les forces de l'ordre canadiennes bafouent de plus en plus les droits fondamentaux accordés de longue date aux journalistes. « Ces agences violent la Charte des droits et libertés en arrêtant et en détenant des journalistes pour avoir simplement fait leur travail », a-t-il déclaré.

Katherine Jacobsen, qui dirige le programme du CPJ pour les États-Unis, le Canada et les Caraïbes, a accepté le prix.

Ce prix, anciennement connu sous le nom de Prix du Président, a été renommé en l'honneur du journaliste chevronné et membre de longue date du conseil d'administration de l'ACJ, Charles Bury, décédé en février 2014. Celui-ci récompense à la fois des individus et des groupes qui ont contribué de manière exceptionnelle au journalisme.

L'année dernière, le prix Charles Bury a été décerné au journaliste mohawk chevronné Tahieròn:iohte Dan David, au reporter de longue date de la CBC et journaliste anishinaabe Duncan McCue et à Karyn Pugliese (alias Pabàmàdiz), membre de la Première nation algonquine de Pikwakanagan, en Ontario, et rédactrice en chef de Canadaland. Jody Porter, ancienne journaliste de la CBC basée à Thunder Bay, en Ontario, a également été récompensée à titre posthume.

Parmi les autres lauréats du prix Bury, citons les journalistes Jerome Turner, Jessie Winter et Amber Bracken, qui ont protégé le droit du public à savoir comment les événements se sont déroulés à Wet'suwet'en, la photojournaliste canadienne Zahra Kazemi et le journaliste du Journal de Montréal Michel Auger, aujourd'hui décédés, ainsi que la journaliste d'investigation de Radio-Canada Marie-Maude Denis.

Parmi les organisations qui ont reçu le prix Bury, citons : le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN), J-Source, le Massey College et la Canadian Media Lawyers Association.

