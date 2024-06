L'Association canadienne des journalistes honore l'excellence du journalisme canadien de l'année écoulée lors de son gala annuel de remise de prix





TORONTO, le 1er juin 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) a eu le plaisir de reconnaître et de célébrer les lauréats des prix de l'ACJ de cette année, qui récompensent le journalisme d'investigation exceptionnel, lors d'un gala de remise de prix qui s'est tenu plus tôt ce soir à l'historique Toronto Reference Library.

Cette année, Aaron Derfel, journaliste à The Montreal Gazette, a reçu le prix McGillivray, qui récompense le meilleur journalisme d'investigation du programme publié ou diffusé en 2023. Le travail d'Aaron Derfel a mis en lumière des défaillances flagrantes dans les soins prodigués au sein du service des urgences de l'hôpital Lakeshore de Pointe-Claire. Il a montré avec empathie comment les membres des familles et du personnel ont dû faire face à la mort d'un certain nombre de patients soignés par l'établissement, et comment les interventions de l'institution ont été insuffisantes pour répondre à ce qui s'est passé ou pour entraîner des changements.

Plus tôt dans la soirée, Derfel a également été récompensé pour son excellent travail par le prix de la catégorie "Nouvelles écrites".

Les prix de l'ACJ ont été remis par les animateurs Colin D'Mello et Valérie Ouellet lors d'une cérémonie bilingue, dans le cadre de la conférence nationale 2024 de l'ACJ. Les finalistes qui n'ont pas pu assister à l'événement en personne ont été invités à participer à distance. La cérémonie a été diffusée en direct sur la page Facebook de l'ACJ.

La liste complète des catégories de prix et des lauréats de cette année figure ci-dessous.

Le lauréat de la catégorie NOUVELLES ÉCRITES est :

Aaron Derfel

Staff haunted by suicide and other deaths at the Lakeshore Hospital ER

The Gazette, Montreal

Le lauréat du prix HUGO RODRIGUES POUR LES NOUVELLES COMMUNAUTAIRES est :

Simon Lewsen

The crisis after the crisis

The Local, Toronto

(Lors de la cérémonie, nous avons rebaptisé ce prix en l'honneur de l'administrateur de longue date de notre programme de prix, Hugo Rodrigues, pour marquer sa dernière année à la tête des prix d'ACJ).

Le lauréat de la catégorie REPORTAGE PARLÉ (PLUS DE CINQ MINUTES) est :

L'équipe de l'émission The Fifth Estate

Making an icon

CBC News - The Fifth Estate

Les lauréats de la catégorie NOUVELLE PARLÉE (MOINS DE CINQ MINUTES) sont :

Anaïs Elboujdaini, Yohan Hache, Rémy Ogez, Béchir Mogaadi

"J'ai commencé à avoir des plaies": Les ravages de la zombie dope pourraient gagner le Canada

Noovo Info

La lauréate de la catégorie JOURNALISME PARLÉ COMMUNAUTAIRE est :

Jacqueline McKay

Sinixt want a say in Columbia River Treaty renegotiations

CBC News - Indigenous / CBC News - Vancouver

La lauréate de la catégorie JOURNALISME DE DONNÉES est :

Patti Sonntag

COVID test supplier received billions in pandemic contracts after submitting edited results

Global News

Le lauréat de la catégorie MÉDIAS EN LIGNE est :

Carl Meyer

Pathways to net-zero

The Narwhal

Les lauréats de la catégorie PRIX - DROIT À L'INFORMATION sont :

Tom Cardoso, Robyn Doolittle, Carys Mills, Mahima Singh, Ming Wong

Secret Canada

The Globe and Mail

Ce prix est généreusement parrainé par le Fonds Ken et Debbie Rubin pour la défense de l'intérêt public.

Le lauréat de la catégorie PHOTOJOURNALISME est :

Martin Tremblay

La vie dans une ville morte

La Presse, Montréal

La lauréate de la catégorie SCOOP est :

Isabelle Dubé

Des offres bidon pour hausser les prix

La Presse, Montréal

Les lauréats de la catégorie EXCELLENCE AU QUOTIDIEN sont :

Ollie Williams, Emily Blake, Sarah Pruys

Live coverage of the N.W.T. wildfire crisis

Cabin Radio, Yellowknife

La lauréate de la catégorie REPORTAGE ÉCRIT est :

Moira Donovan

In cod's shadow, redfish rise

Freelance / Hakai Magazine

Le lauréat de la catégorie REPORTAGE ÉCRIT COMMUNAUTAIRE est :

Marcus Bankuti

List of names of sexual abusers includes Jesuits in Kahnawake and Spanish, Ontario

The Eastern Door, Kahnawake, Que.

La lauréate de la catégorie PRIX JHR/ACJ POUR LE REPORTAGE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE est :

Brittany Guyot

Inside corrections: 2,180 days

APTN Investigates

La lauréate de la catégorie PRIX JHR/ACJ DU JOURNALISTE AUTOCHTONE ÉMERGENT.ES est :

Dionne Phillips

Portfolio

IndigiNews / The Wren

Les lauréates de la catégorie PRIX SCA CANADA/ACJ POUR LES REPORTAGES SUR LE SECTEUR DU TRAVAIL sont :

Sara Mojtehedzadeh, Rachel Mendleson

Work forced

Toronto Star

La lauréate de la catégorie PRIX APTN/ACJ DE LA VÉRITÉ ET DE LA RÉCONCILIATION est :

Amanda Follett Hosgood

A tribunal examines the RCMP's handling of abuse allegations in Burns Lake

The Tyee

Les lauréates de la catégorie PRIX POUR LA COUVERTURE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT sont :

Brandi Morin, Amber Bracken

On the ground with Indigenous communities fleeing a climate inferno

Freelance / Ricochet Media / The Real News Network / IndigiNews

La lauréate de la catégorie PRIX ÉTUDIANT DE L'EXCELLENCE EN JOURNALISME est :

Daysha Loppie

Growing up on the 36 Finch West

Toronto Metropolitan University / The Local

Conformément aux directives figurant dans le dossier de candidature, les juges ont eu la possibilité de nommer entre un et cinq finalistes dans chaque catégorie de prix. Au total, 474 candidatures ont été déposées pour le programme des prix 2023.

Nous remercions les journalistes chevronnés, en activité ou retraités, qui ont bien voulu consacrer leur temps et leurs efforts à l'examen de toutes les candidatures et à la désignation des finalistes et des lauréats dans chaque catégorie. Ce programme de prix ne fonctionnerait pas si les journalistes et leurs rédactions ne se manifestaient pas pour soumettre leur travail à l'examen et à la considération, ou si les juges ne se chargeaient pas de l'examen de leur travail.

L'ACJ félicite tous les lauréats et finalistes et remercie tous ceux qui ont soumis des contributions en vue d'une évaluation. De nombreux juges ont une fois de plus souligné la grande qualité et l'étendue des travaux présentés dans le cadre du programme.

Les journalistes continuent à produire des travaux percutants, pertinents et significatifs qui sensibilisent, informent, exposent, révèlent, influencent le changement et font de nos communautés des endroits où il fait bon vivre. L'ACJ est fière de contribuer à la reconnaissance du meilleur de ce travail chaque année.

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d'intérêt public.

