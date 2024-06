Favoriser le commerce et stimuler le développement : Promotion réussie de la 136e Foire de Canton aux États-Unis, au Canada et au Japon





GUANGZHOU, Chine, le 1er juin 2024 /CNW/ - Du 18 au 27 mai, M. Chu Shijia, vice-président et secrétaire général de la Foire de Canton, et président du conseil d'administration et président de China Foreign Trade Centre Group Ltd, a dirigé une équipe dévouée lors de quatre événements promotionnels de la 136e Foire de Canton. Ces événements ont eu lieu à Los Angeles et à New York, aux États-Unis, à Toronto, au Canada, et à Tokyo, au Japon. Grâce à ces engagements, la délégation a favorisé des discussions approfondies avec des entreprises locales de premier plan, propulsant davantage l'élan des échanges commerciaux amicaux et favorisant la collaboration économique entre la Chine et ses homologues mondiaux.

« La 136e Foire de Canton mise sur une structure thématique améliorée, des normes élevées pour les exposants, une gamme plus diversifiée de produits uniques et une expérience d'exposition globale améliorée », a fait valoir M. Chu Shijia lors des conférences. Ce dernier a insisté sur le parcours de développement de la Foire de Canton et a souligné les nouvelles caractéristiques de sa 136e édition. De plus, il a envoyé une invitation sincère aux chefs d'entreprise du monde entier à participer à la Foire et à y présenter leurs produits et services. Il a également souligné l'importance de tirer parti de la plateforme ouverte complète fournie par la Foire de Canton pour renforcer les échanges économiques et commerciaux et les collaborations entre les entreprises chinoises et leurs homologues internationaux.

La délégation de la Foire de Canton a également participé à des réunions et à des échanges avec bon nombre d'institutions de différentes régions, y compris l'International Trade Administration du département du Commerce des États-Unis, l'Office of Business and Economic Development de la Californie, la Los Angeles Economic Development Corporation (LAEDC), le Los Angeles Regional Export Council (LAREXC), Conseil commercial Canada-Chine, Exportation et développement Canada (EDC), la Japan International Trade Promotion Association, la Japan External Trade Organization (JETRO), le grand détaillant américain Big Lots, et la principale entreprise de services de traiteur de New York, Merchant Hospitality. De plus, l'entreprise a effectué des visites sur place auprès de détaillants de renom comme Daiso et Nitori au Japon, et de Canadian Tire, le plus grand détaillant au Canada, afin de bien comprendre les tendances du marché local et les demandes des acheteurs, jetant ainsi des bases solides pour approfondir les échanges commerciaux internationaux.

De plus, la délégation a engagé des discussions avec le New York Javits Center et Emerald Expositions aux États-Unis concernant le développement vert et durable des lieux d'exposition et l'amélioration des services pour les acheteurs.

La 136e Foire de Canton invite les négociants du monde entier à se réunir à Guangzhou, en Chine, promettant une abondance de nouveaux moments forts et de nouvelles caractéristiques lors de l'exposition. Pour en savoir plus sur la Foire de Canton, veuillez vous inscrire à l'adresse https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 .

