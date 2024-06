Boucherville renforce ses efforts en matière de sécurité nautique pour 2024





BOUCHERVILLE, QC, le 1er juin 2024 /CNW/ - Lors du 117e Déjeuner du maire, organisé ce matin au Club d'aviron de Boucherville, la Ville de Boucherville, en collaboration avec ses partenaires, a annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité nautique et à favoriser une cohabitation harmonieuse entre les différents usagers du fleuve Saint-Laurent. Cet événement a également été l'occasion de faire le bilan des initiatives déployées au cours de l'année précédente et de présenter les actions prévues pour l'été 2024, à l'approche de la Semaine québécoise de sécurité nautique.



Résultats des observations et de la compilation de données durant l'été 2023

Les observations effectuées par photos et vidéos ont révélé plusieurs comportements nécessitant des interventions ciblées : un nombre élevé d'embarcations, une méconnaissance des règles de priorité et de la signalisation par plusieurs plaisanciers, une vitesse excessive des motomarines et un manque de courtoisie. De plus, l'importante présence de bateaux attachés ensemble complique le passage sécuritaire des autres embarcations.



En outre, la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) a mené une étude dans le secteur du parc national des Îles-de-Boucherville. Les résultats ont révélé une présence significative d'embarcations motorisées dans quatre zones différentes du parc. Cette affluence est estimée à 7?840 bateaux dans le secteur pour la période d'échantillonnage de la fin juin au début septembre 2023.



Les données sonores recueillies par sonomètre ont révélé un niveau de bruit entre 55 et 65 décibels lors d'un achalandage moyen sur l'eau. Le niveau de bruit variait en fonction de l'achalandage, atteignant 42 décibels en l'absence de plaisanciers, et variant entre 70 et 75 décibels lors de journées plus animées. Dans certains cas, le niveau de bruit a même dépassé les 90 décibels, mettant en évidence les défis liés à la gestion du bruit dans cette zone nautique.



Ces données guident les efforts pour l'année à venir afin d'améliorer la sécurité pour tous les usagers du fleuve.



Trois nouvelles actions pour l'été 2024

Interventions sur le terrain

La Ville de Boucherville et le Service de police de l'agglomération de Longueuil lancent une initiative novatrice pour renforcer la sécurité sur le fleuve Saint-Laurent , en collaboration avec une firme de support aérien. Cette action, incluant au moins 10 journées de patrouille avec surveillance par drone, vise à réduire les comportements dangereux et à garantir la sécurité des plaisanciers en contournant les systèmes organisés de communication des plaisanciers. Des contraventions pourront être délivrées pour assurer le respect des règles. Cette initiative est notamment justifiée par un décès récent en motomarine près de l'île Charron. Campagne de sensibilisation en sécurité nautique

Une campagne de sensibilisation sera également lancée au cours de l'été pour encourager les utilisateurs de motomarines à adopter des comportements sécuritaires et respectueux sur l'eau. Cette campagne mettra l'accent sur la connaissance des règles de navigation et de sécurité, ainsi que sur le civisme envers les autres usagers du fleuve. Ouverture d'un parcours nautique sécuritaire (Route bleue) à Boucherville

Enfin, un parcours nautique sécurisé, éducatif et accessible à tous ouvrira cet été entre le parc de La Saulaie et le Club d'aviron de Boucherville, en collaboration avec la Fédération Canot Kayak Québec. L'objectif de ce parcours est de sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques à adopter lorsqu'ils se trouvent sur un plan d'eau, mais aussi de les conscientiser par rapport au milieu, à la faune et la flore, ainsi qu'à l'histoire du patrimoine.

Actions reconduites pour 2024

Pour 2024, la Ville de Boucherville reconduit plusieurs actions essentielles. L'installation de 24 bouées de limitation de vitesse se poursuit, tout comme la présence des patrouilles nautiques de la Garde côtière auxiliaire canadienne, du Service de police de l'agglomération de Longueuil et du Service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. La Ville maintient également l'affichage sur la sécurité et sur la cohabitation harmonieuse sur le fleuve.

Financement de Transports Canada

Rappelons que la Ville de Boucherville a reçu, en 2021, une contribution de Transports Canada pour la somme de 394?505 $ afin de bonifier les actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité nautique à Boucherville sur une période de trois ans, période pour laquelle la Ville de Boucherville a reçu une extension visant l'été 2024. Cette contribution a été obtenue dans le cadre de la participation de la Ville au Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada.

En conclusion, la Ville de Boucherville réaffirme son engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être de tous les usagers du fleuve Saint-Laurent. Avec les nouvelles mesures annoncées pour l'été 2024, elle vise à renforcer la sécurité nautique et à promouvoir une cohabitation harmonieuse sur les eaux. La Ville remercie chaleureusement tous ses partenaires et collaborateurs de leur précieuse contribution à cette initiative cruciale.

Pour plus d'information sur le projet : boucherville.ca/securitenautique.

