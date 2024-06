Déclaration des ministres Gary Anandasangaree, Patty Hajdu, Dan Vandal et Pascale St-Onge à l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone





OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Le mois de juin est le Mois national de l'histoire autochtone au Canada, une occasion de célébrer la richesse et la diversité de l'histoire et de la culture des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Pendant des millénaires, les peuples autochtones ont pris soin de ces terres et de ces eaux. Bien avant l'arrivée des colons, ils pratiquaient des cultures et des traditions distinctes et parlaient leurs propres langues, dont beaucoup perdurent aujourd'hui, en dépit de politiques canadiennes telles que l'interdiction des célébrations culturelles et l'interdiction faite aux enfants autochtones de parler leurs langues lorsqu'ils étaient forcés de fréquenter les pensionnats.

Aujourd'hui, grâce à la résilience des peuples autochtones de tout le continent, nous assistons à une résurgence des langues, de l'art, des pratiques culturelles et des modes de pensée et de connaissance autochtones. Le gouvernement du Canada continuera d'être un partenaire de cette résurgence en soutenant la construction de nouveaux espaces culturels dans les communautés, des projets de revitalisation linguistique, etc. Nous restons pleinement déterminés à mettre en oeuvre tous les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et les appels à la justice du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La réconciliation est un engagement multigénérationnel qui nécessite une action et des efforts soutenus pour démanteler les systèmes coloniaux qui continuent de nuire aux peuples autochtones aujourd'hui. Nous progressons vers le renforcement de relations avec les peuples autochtones fondées sur le respect et la confiance mutuels, où nous nous reconnaissons mutuellement comme des partenaires égaux. Lorsque les peuples autochtones seront assis à la table des négociations et participeront aux décisions qui les concernent, lorsqu'ils auront le contrôle de leurs terres, de leurs eaux, de leurs ressources et des services à l'enfance et à la famille, nous pourrons construire un avenir plus juste pour tous.

Tout au long du mois, des communautés de tout le pays organiseront des célébrations et des activités dirigées par des Autochtones. Écoutez des histoires autochtones inspirantes et participez à la conversation sur les médias sociaux en suivant le mot-clic #MNHA2024. En juin, nous célébrons l'histoire et la culture des peuples autochtones et réaffirmons nos efforts pour construire un avenir radieux pour tous. »

