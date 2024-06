Message de la gouverneure générale à l'occasion du Mois de la fierté





OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - Alors que nous célébrons le Mois de la fierté, unissons-nous pour mettre en valeur la résilience, le dynamisme et les identités plurielles de la communauté 2ELGBTQI+. Le Mois de la fierté est aussi l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis en matière d'égalité, de reconnaître les défis qui subsistent et de réaffirmer notre engagement à promouvoir une société où chaque personne peut vivre pleinement son identité.

Le Mois de la fierté nous rappelle également l'importance du respect et de l'inclusion dans tous les aspects de notre vie. Toute personne, au Canada, peu importe son identité ou son choix amoureux, mérite d'avoir des espaces sûrs où règnent la compréhension et le respect. Il est inadmissible de s'en prendre à quelqu'un en raison de son identité. Pourtant, nous savons que les personnes 2ELGBTQI+ sont attaquées de manière disproportionnée, en ligne et dans la vie de tous les jours. On ne peut garder le silence devant cette réalité. Les Canadiens et les Canadiennes sont de plus en plus nombreux à être sensibilisés à ce problème. De plus en plus, les gens commencent à prendre position et à s'exprimer, en affirmant que la communauté n'est pas seule et que nous pouvons tous être des alliés.

Pendant le Mois de la fierté et tout au long de l'année, amplifions les voix des personnes 2ELGBTQI+ et valorisons leurs histoires, en bâtissant des ponts et en instaurant un dialogue constructif. J'espère que nous pourrons oeuvrer ensemble à l'édification d'un pays où chaque personne est valorisée, respectée et entendue, en ligne comme dans la vie de tous les jours. Ensemble, nous pouvons construire un monde plus accueillant et solidaire.

Joyeux Mois de la fierté !

Mary Simon

