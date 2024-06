Déclaration de la ministre Khera à l'occasion du Mois du patrimoine portugais





Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour marquer et commémorer le Mois du patrimoine portugais

OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - C'est le début du Mois du patrimoine portugais, une période de célébration visant à reconnaitre et à honorer l'importante contribution des communautés luso-canadiennes à notre pays.

Les explorateurs en provenance du Portugal sont parmi les premiers Européens à avoir posé les pieds sur le territoire qui est aujourd'hui le Canada. C'est à partir de 1953, dans les grandes villes du pays, que se forment les premières communautés portugaises. Parmi celles-ci, 70 % fuyaient les conditions de vie difficiles de la région portugaise des Açores. Aujourd'hui, on dénombre au Canada près d'un demi-million de personnes d'ascendance portugaise, ce qui constitue l'une des plus grandes diasporas portugaises dans le monde.

Par leur courage, leur persévérance et leur dur labeur, les Luso-Canadiens et Luso-Canadiennes ont embelli et enrichi notre pays. La manière dont ils ont contribué à ériger notre pays dans tous les domaines est un exemple pour toute la population. De la médecine aux arts, de la science aux sports, de la politique à l'éducation, les personnes d'ascendance portugaise jouent un rôle essentiel dans la société canadienne.

Lors du Dia de Portugal (Jour du Portugal) le 10 juin, et tout au long du mois, j'invite toute la population à participer aux activités visant à célébrer les cultures et traditions des communautés portugaises au Canada.

Bon Mois du patrimoine portugais!

SOURCE Patrimoine canadien

1 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :