L'AMC souligne le Mois national de l'histoire autochtone

OTTAWA, ON, le 1er juin 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de célébrer, de concert avec la population d'un bout à l'autre du pays, le Mois national de l'histoire autochtone.

Nous profiterons de cette période pour réfléchir à la riche histoire, à la résilience, aux cultures et aux réalisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, tout en poursuivant nos efforts pour contribuer à l'atteinte d'une véritable réconciliation. En raison des séquelles du colonialisme et du racisme systémique au Canada, les peuples et les communautés autochtones connaissent beaucoup plus de problèmes liés à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, à la pénurie de logements ou à des lacunes en matière d'éducation. Ils doivent aussi composer avec de nombreux autres enjeux qui contribuent à de mauvais résultats en matière de santé, notamment un accès inadéquat aux services de santé, en particulier dans les communautés éloignées, le racisme anti-autochtone dans les systèmes de santé et une insécurité culturelle.

En juin 2023, l'AMC a annoncé son engagement à présenter des excuses officielles aux peuples autochtones, en son propre nom et au nom des médecins à titre de porte-parole nationale de ces derniers. Après avoir consulté certains leaders autochtones et effectué des recherches sur l'histoire de l'AMC en matière de santé autochtone, nous avons décidé de présenter nos excuses lors d'une cérémonie qui aura lieu en septembre 2024.

Notre cheminement vers la réconciliation se poursuivra bien au-delà de ces excuses. L'AMC fait de la santé des Autochtones une priorité. Notre objectif à long terme est de faire en sorte que « les peuples autochtones bénéficient d'améliorations quantifiables et continues en matière de santé et de bien-être, dans un système de santé transformé qui est exempt de racisme et de discrimination, qui défend le droit des Autochtones à l'autodétermination, qui valorise, respecte et intègre les visions du monde, la médecine et les pratiques de guérison des Autochtones et qui offre aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis un accès équitable à des services de santé qui tiennent compte de leurs réalités culturelles et de leurs traumatismes ».

Joignez-vous à nous pour souligner le Mois national de l'histoire autochtone.

Dre Joss Reimer

Dre Kathleen Ross

Présidentes de l'AMC

