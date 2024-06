Une Marche Mondiale des survivantes et leurs allié.e.s à Montréal pour l'Abolition de la prostitution et une égalité réelle entre les femmes et les hommes





MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - Ce samedi 1er juin a lieu une Marche Mondiale des Survivantes de la prostitution réunissant pour la première fois des survivantes de la prostitution issues d'une dizaine de pays, ainsi que des allié.es du monde entier, à Montréal au Canada.

Organisée par le réseau international de femmes survivantes de la prostitution SPACE international, la marche partira de la Place Emilie Gamelin à 13h45. Elle est l'occasion pour la quarantaine de survivantes présentes de revendiquer auprès des Etats et du grand public la reconnaissance de la prostitution comme une violation de la dignité humaine et un obstacle fondamental à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Cet évènement ouvre symboliquement le 4ème Congrès mondial pour l'Abolition de la Prostitution, qui se tient du 1er au 3 juin à Montréal. Le Congrès est organisé par la Coalition pour l'Abolition de la Prostitution (CAP International) et ses quatre associations membres en Amérique du nord : La CLES (Montréal), Vancouver Rape Relief and Women's Shelter (Vancouver), Breaking Free (Minneapolis) et EVA Center (Boston). Il est composé de panels de discussion, d'ateliers de réflexion mais également d'animations, de stands associatifs et d'expositions.

Une quarantaine d'intervenantes du monde entier, dont plus de 25 survivantes de 7 pays différents, des chercheuses, des travailleuses de terrain, des militantes féministes, des représentantes autochtones, des parlementaires et des représentantes syndicales, de renommée internationale composent les panels. Après les Congrès mondiaux de Paris en 2014, New-Delhi en 2017 et Mayence en 2019, près de 400 participant.e.s de 35 pays sont attendu.e.s lors de cette édition.

"Nous avons décidé d'intituler ce congrès « L'égalité en action ! » car le combat pour l'abolition du système prostitutionnel est un combat pour l'égalité. Nous, survivantes de la prostitution, savons très bien qu'il n'y aura pas d'égalité entre les femmes et les hommes tant que les hommes pourront user de leurs privilèges pour acheter un accès au corps des femmes." souligne Cherie Jimenez, survivante de la prostitution et Présidente de CAP International.

La Coalition pour l'Abolition de la Prostitution (CAP International) est une coalition de 35 associations de terrain et fondées par des survivantes de la prostitution qui porte une assistance directe à 18,000 victimes de la prostitution et de la traite à des fins d'exploitation sexuelle dans 28 pays.

La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle - la CLES - est un regroupement d'organisations et de personnes qui croient qu'un monde sans prostitution est possible et qui soutient les femmes et les filles victimes d'exploitation sexuelle ainsi que leurs proches. Elle offre également des formations et des sensibilisations, et mène des actions de plaidoyer pour la défense des droits des femmes et pour un monde sans prostitution

