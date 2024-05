Décès d'un détenu de l'Établissement de Port-Cartier





PORT-CARTIER, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le 31 mai 2024, Robert Pickton, un détenu de l'Établissement de Port-Cartier, est décédé à l'hôpital à la suite des blessures qu'il a subies lors d'une agression avec un autre détenu survenue le 19 mai 2024.

Au moment du décès, le détenu purgeait, depuis le 11 décembre 2007, une peine d'une durée indéterminée pour six chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré. Le détenu avait 74 ans.

Les proches du détenu ont été informés. Nous avons également communiqué avec les victimes inscrites, conformément à leurs préférences de notification.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, la politique du Service correctionnel du Canada exige que la police et le coroner soient avisés.

La sécurité de nos établissements demeure notre priorité absolue. Nous convoquons un comité d'enquête sur l'agression survenue. L'enquête aura pour but d'examiner tous les faits et circonstances entourant l'agression dans le but de déterminer entre autres si les politiques et les protocoles ont été respectés. Elle visera également à formuler des recommandations et à suggérer des mesures correctives, au besoin.

Nous sommes conscients du fait que le cas de ce délinquant a eu un effet terrible sur les collectivités en Colombie?Britannique et partout au pays, y compris sur les peuples autochtones, les victimes et leurs familles. Nos pensées les accompagnent.

31 mai 2024

