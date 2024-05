Mavenir se distingue dans le nouveau rapport d'Omdia sur les fournisseurs de RAN





Mavenir, fournisseur d'infrastructure réseau cloud-native qui construit l'avenir des réseaux, a obtenu la première place dans la nouvelle catégorie « Écosystème des partenaires » du nouveau rapport Market Landscape : RAN Vendors 2024 d'Omdia, qui apparaît comme principal challenger.

Omdia a introduit la catégorie « Écosystème des partenaires » en 2024 pour refléter l'importance croissante des fournisseurs de RAN qui construisent et encouragent un écosystème de partenaires technologiques. Mavenir n'a pas participé au rapport sur l'état du marché en 2023, mais en revanche, Omdia déclare : « La société a été citée comme principal challenger en 2024 ». Bien que plus petite que beaucoup d'autres fournisseurs examinés dans ce rapport, Mavenir dispose d'un portefeuille compétitif axé sur les solutions O-RAN et l'écosystème de partenaires le plus riche ». Mavenir est en tête de cette catégorie, devant Samsung, Fujitsu, Nokia et Ericsson.

Outre sa position en tête de la catégorie « Écosystème des partenaires », Mavenir est dans le trio de tête, avec Ericsson et Nokia, dans la catégorie « Logos » (qui indique si une entreprise a gagné des marchés 5G aux dépens d'un concurrent ou en ayant un nouvel opérateur) avec plus de 20 nouveaux logos.

Avec la prévalence de la NSA « le fait de remporter des contrats 5G lorsqu'un fournisseur n'offrait pas déjà le LTE, marque une forte approbation de ses solutions », peut-t-on lire dans le rapport . « Cela indique qu'un opérateur est prêt à résilier un contrat avec un fournisseur LTE en fonction et à le remplacer ».

Mavenir est également citée comme ayant le plus large portefeuille de radios compatibles O-RAN, avec Nokia, NEC et Samsung.

BG Kumar, président des Réseaux d'accès, Plateformes et MDE chez Mavenir, a déclaré : « Cette validation provenant d'une source indépendante témoigne de l'innovation, de l'ingéniosité, de l'engagement, de l'expertise et des compétences de l'équipe Mavenir, et souligne clairement l'importance essentielle du développement d'un écosystème solide et fiable de partenaires experts : une combinaison inégalable qui nous permet de soutenir notre clientèle croissante ».

Pour la préparation de ce rapport, Omdia a évalué les performances commerciales et les portefeuilles de 11 fournisseurs de RAN, en les regroupant en trois catégories : les leaders, les principaux challengers et les fournisseurs émergents.

