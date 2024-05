LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL SOUTIENT LA RÉPARATION DE PLUS DE 850 LOGEMENTS POUR AUTOCHTONES EN COLOMBIE-BRITANNIQUE





VANCOUVER, BC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 12,8 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable (FLA) - un pilier de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral - pour soutenir la réparation et la préservation de 855 logements pour Autochtones en Colombie-Britannique.

L'annonce a eu lieu sur le site Kingsway Sierra de la Helping Spirit Lodge Society, à Vancouver. Elle a été faite par l'honorable Hedy Fry, députée de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de Blake Scott, vice-président du conseil d'administration de l'Aboriginal Housing Management Association (AHMA) et Olivia Jim, directrice générale de l'organisme Helping Spirit Lodge Society.

Le financement annoncé sera versé à l'AHMA, qui administre des fonds pour plus de 10 000 personnes et familles autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et septentrionales de la province. Les membres de l'AHMA gèrent plus de 95 % de tous les logements pour Autochtones situés hors des réserves en Colombie-Britannique. Cette association soutient un éventail de logements culturellement sûrs et respectueux des traumatismes, y compris des logements abordables, des refuges pour sans-abri, des maisons de transition, des logements avec services de soutien et des centres d'aide à la vie autonome. Les membres de l'AHMA offrent également un éventail de services intégrés : prévention de l'itinérance, soutien aux parents, programmes en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie, soins complexes, etc.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds pour le logement abordable, les Autochtones de la Colombie-Britannique auront accès à de meilleurs logements. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec ses partenaires autochtones, surtout ceux des régions urbaines, pour s'assurer qu'ils ont accès à des logements qui répondent à leurs besoins. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement continuent de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous avons besoin d'un avenir qui inclut l'abordabilité et la durabilité du logement grâce à des approches « pour les Autochtones, par les Autochtones » qui protégeront les générations futures - car c'est à la maison que l'on apprend qui l'on est. Le logement est un remède à de nombreux problèmes dans notre société. Cet accord reflète les efforts continus de l'AHMA pour promouvoir une autonomie, une autodétermination et une flexibilité accrues dans l'attribution des fonds aux fournisseurs de logements autochtones en milieux urbains, ruraux et nordiques. Cet accord fournira également un financement essentiel pour les réparations. Grâce à ces travaux, les bâtiments auront une plus grande durée de vie et resteront abordables pour les 20 prochaines années, afin que les générations futures puissent en bénéficier ». ? Margaret Pfoh, directrice générale, Aboriginal Housing Management Association

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Le Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement ) est un programme de la SNL s'élevant à 13,2 milliards de dollars. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

(auparavant le ) est un programme de la SNL s'élevant à 13,2 milliards de dollars. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

L'Aboriginal Housing Management Association (AHMA) possède plus de 25 années d'expertise dans la promotion du droit au logement des Autochtones. Nous sommes la première autorité en matière de logement qui travaille pour les Autochtones et qui est dirigée par les Autochtones au Canada .

