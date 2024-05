Le gouvernement du Canada annonce une contribution de près de 10 millions de dollars pour le lancement d'un centre de recherche sur l'hydrogène propre et l'expansion de l'innovation canadienne





Deux projets de l'Université Simon Fraser soutiendront la position de chef de file de la Colombie-Britannique dans l'économie de l'hydrogène et appuieront les entreprises locales.

BURNABY, BC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Alors que partout dans le monde, de nombreux pays ont entrepris une transition vers une énergie propre, des investissements dans les technologies de pointe contribueront à soutenir une économie nationale forte ainsi que la position du Canada à titre de chef de file mondial dans le domaine de l'énergie. En travaillant avec le milieu universitaire et l'industrie, le gouvernement du Canada alimente de nouvelles possibilités qui permettront aux technologies et aux talents locaux de relever le défi mondial du changement climatique.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, a annoncé au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), un financement de près de 10 millions de dollars de PacifiCan à deux initiatives novatrices menées par l'Université Simon Fraser (SFU), dont le premier projet de collaboration canadien de ce type entre le milieu universitaire et l'industrie dans le domaine de l'énergie d'hydrogène propre.

Plus de 9,4 millions de dollars serviront à établir un nouveau centre de recherche sur l'hydrogène propre, le Clean Hydrogen Hub, au campus de Burnaby de la SFU. Le projet recevra également 1 million de dollars du fonds provincial Innovative Clean Energy (ICE) Fund du gouvernement de la Colombie-Britannique, près de 2,4 millions de dollars de la SFU, 1 million de dollars de la Ville de Burnaby et diverses contributions de plusieurs autres partenaires.

L'hydrogène est une source d'énergie à faible taux d'émissions, mais la production d'hydrogène peut être coûteuse et le processus s'appuie souvent sur l'utilisation de combustibles fossiles. Avec plus de 80 projets de production d'hydrogène à faible teneur en carbone d'un bout à l'autre du pays, ce secteur représente plus de 100 milliards de dollars d'investissements potentiels dans des possibilités de production d'énergie propre et des emplois pour le Canada. Le centre de recherche sera ouvert aux entreprises qui souhaitent développer et améliorer des technologies émergentes associées à l'énergie d'hydrogène.

Utilisant une technologie électrolytique révolutionnaire mise au point en Colombie-Britannique, le Clean Hydrogen Hub produira de l'hydrogène par hydroélectricité, une source d'énergie propre. Cette technologie permettra également de réduire les coûts associés aux électrolyseurs traditionnels. Une fois les installations en activité, tout l'hydrogène généré par ce centre de recherche sera vendu à des utilisateurs industriels, ce qui augmentera l'utilisation de l'hydrogène en Colombie-Britannique tout en créant une source de revenus durable pour le centre.

Alors que des pays du monde entier augmentent leur consommation d'hydrogène, le centre permettra de s'assurer que les entreprises canadiennes ont un accès local aux ressources dont elles ont besoin pour innover. Ce projet pourrait générer jusqu'à 104 millions de dollars de revenus totaux additionnels pour un ensemble d'entreprises. De plus, le développement de l'hydrogène en tant que source de combustible aidera le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050, créera des emplois et produira l'énergie dont nous avons besoin.

PacifiCan investit également 425 000 dollars pour soutenir la prestation du programme Lab2Market de la SFU par l'entremise de VentureLabs. Ce programme pilote offre un ensemble de programmes aux étudiants et étudiantes des cycles supérieurs et aux chercheurs et chercheuses afin de les aider à développer leurs compétences entrepreneuriales et à commercialiser efficacement leurs innovations. Ce financement s'ajoute à la contribution de trois millions de dollars précédemment versée à VentureLabs en 2019.

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service de la population de la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises innovatrices, qui créent des emplois de qualité et qui favorisent une croissance inclusive dans l'ensemble de la province.

Citations

« Des projets comme celui du Clean Hydrogen Hub positionnent les innovateurs de la Colombie-Britannique en tant que chefs de file de l'économie de l'hydrogène, un secteur qui devrait atteindre selon les prévisions une valeur de plus de 11 billions de dollars d'ici 2050. Le soutien du gouvernement du Canada aux innovations locales stimule aujourd'hui la croissance économique des Britanno-Colombiens et des Britanno-Colombiennes et bâtit un avenir plus propre et plus prospère pour les générations futures. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Burnaby accueille un solide écosystème d'entreprises et d'établissements d'enseignement supérieur innovateurs, comme l'Université Simon Fraser. Cette puissante combinaison d'industries et de ressources universitaires crée un environnement positif pour la mise au point de solutions locales en réponse aux défis mondiaux et contribue à la vigueur de l'économie de la Colombie-Britannique. »

- L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour

« Produire, ici en Colombie-Britannique, des combustibles propres comme l'hydrogène pour remplacer les combustibles fossiles contribue à réduire la pollution nocive tout en créant de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités dans le secteur de l'économie propre. En soutenant des projets innovateurs comme le Clean Hydrogen Hub de la SFU, nous pouvons nous assurer que la Colombie-Britannique demeure un chef de file mondial et attire de nouveaux investissements dans le secteur de l'économie propre en croissance. »

- L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation à faibles émissions de carbone et députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim

« La Ville de Burnaby est déterminée à explorer de nouvelles solutions qui amélioreront la capacité de notre collectivité à atténuer les effets du changement climatique, ainsi qu'à faire progresser la recherche au bénéfice des collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique et d'ailleurs. Pour atteindre nos ambitieuses cibles climatiques, nous devons travailler en collaboration avec nos partenaires communautaires et nos collègues de la SFU, et je suis emballé par les possibilités qu'offre ce projet pour l'avenir. »

- Monsieur le Maire Mike Hurley, Ville de Burnaby

« À titre d'université de recherche de pointe et de partenaire d'innovation de confiance, la SFU s'attaque à des défis mondiaux pour contribuer à changer les choses en Colombie-Britannique et au Canada. Je me réjouis de ce financement fourni au Clean Hydrogen Hub et à VentureLabs, qui nous aidera à faire progresser l'innovation en Colombie-Britannique et à répondre aux objectifs climatiques locaux, provinciaux et nationaux tout en développant les expertises scientifiques et industrielles requises pour bâtir un secteur de l'hydrogène canadien prospère. »

- Joy Johnson, présidente et vice-chancelière, Université Simon Fraser

Faits en bref

Le terme de carboneutralité s'applique à une économie qui n'émet aucune émission de gaz à effet de serre ou qui compense les émissions produites, par exemple avec des mesures telles que la plantation d'arbres ou l'utilisation de technologies qui permettent de capturer le carbone avant que celui-ci ne soit relâché dans l'atmosphère.

La Stratégie canadienne pour l'hydrogène vise à ce que 30 % de l'énergie à utilisation finale du Canada provienne de l'hydrogène propre d'ici 2050.

La valeur de l'économie mondiale de l'hydrogène devrait atteindre 263,5 milliards de dollars américains d'ici 2027.

Plus de 50 % des entreprises d'hydrogène et de piles à combustible du Canada sont situées en Colombie-Britannique et comptent pour près de 60 % des investissements dans la recherche sur l'hydrogène et les piles à combustible.

Il y a aujourd'hui 13 installations de production d'hydrogène à faible teneur en carbone en activité au Canada, qui peuvent produire un total de plus de 3 000 tonnes d'hydrogène à faible teneur en carbone par an.

