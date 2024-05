Bas-Saint-Laurent : travaux d'urgence pour démolir le barrage Tinoute

Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Tim Tierney, troisième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités, au nom de Scott...

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) tient à informer la population que des travaux d'urgence sont effectués pour abaisser le niveau du lac Tinoute, situé à...