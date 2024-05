Projet structurant de l'est?: Une proposition performante, attrayante, financièrement responsable et rassembleuse pour répondre aux besoins de mobilité du secteur





MONTRÉAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dépose aujourd'hui, en version finale, son rapport sur le projet structurant de l'est. La mise en place d'un tramway en surface et en site propre, desservant l'est de la région métropolitaine de Montréal sur un parcours de 38?kilomètres, offrirait plus d'options de transport collectif aux citoyens, avec des temps de parcours compétitifs par rapport à l'automobile, tout en s'inscrivant dans la vision de revitalisation du secteur.

« Nous avons la certitude qu'il s'agit d'une proposition de projet performant, attrayant, financièrement responsable et rassembleur qui s'inscrit dans une vision ambitieuse et cohérente pour l'avenir du transport collectif dans l'est et le nord-est de la région métropolitaine de Montréal. Selon la décision qui sera prise par le gouvernement du Québec, nous sommes prêts et enthousiastes à entreprendre la prochaine étape du processus de planification, soit la réalisation de l'avant-projet préliminaire. », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Un tramway pour l'est de la région métropolitaine de Montréal

À la lumière de cette analyse, l'ARTM propose l'implantation d'un tramway en surface et en site propre, dans les axes des boulevards Maurice-Duplessis et Lacordaire-Dickson ainsi que de la rue Sherbrooke Est et de l'autoroute 40, entre les secteurs de Rivière-des-Prairies et Repentigny. Dans son ensemble, le projet compterait 31 stations sur un parcours de 38 km. Aux coûts de construction, évalués à 6,7 milliards de dollars, s'ajoutent les frais de gestion de projet et de services professionnels, la provision pour les risques, l'indexation et l'actualisation des coûts ainsi que les frais de financement et fiscaux pour un coût total de projet de 18,6 milliards de dollars. Par ailleurs, les études évaluent l'achalandage en période de pointe du matin à 29?800 passagers, à l'horizon de 2036.

Des temps de parcours plus avantageux pour tous

En plus d'être confortable et rapide, ce mode structurant offrirait aux usagers un temps de déplacement avantageux ainsi qu'un accès fluide aux réseaux de transport collectif existants pour réaliser leurs activités quotidiennes. Selon les lieux d'origine et de destination, les gains de temps de parcours pour les usagers pourraient atteindre 10 à 22 minutes, par rapport aux déplacements actuels en transport collectif, et 49 à 59 minutes, par rapport à ceux en voiture.

L'implantation d'un tramway en surface comporte de nombreux avantages sur le plan urbanistique puisqu'il permet un réaménagement complet des artères empruntées ainsi que des secteurs voués à être requalifiés au cours des prochaines années. Pour la population, à titre d'exemple, cela se traduirait par des milieux de vie plus conviviaux, bénéficiant notamment d'une meilleure couverture végétale, de plus d'espace pour le transport actif ainsi que de mobilier urbain rénové.

Prochaines étapes

L'ARTM a présenté son rapport final au gouvernement du Québec. Advenant un accueil favorable du gouvernement à poursuivre le travail, il pourra mandater à l'ARTM la réalisation d'un avant-projet préliminaire (APP) qui permettrait notamment de valider certaines hypothèses d'aménagement, en plus de préciser l'évaluation des coûts et de l'échéancier. À noter que Mobilité Infra Québec pourra prendre en charge la réalisation du projet lorsque le gouvernement du Québec le jugera opportun.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

31 mai 2024

