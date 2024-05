Le gouvernement du Canada investit dans des projets d'infrastructure numérique partout au Canada





HAMILTON, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour notre économie. Avec le Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada investit pour rendre la chaîne d'approvisionnement plus efficace, réduire les obstacles au commerce et contribuer directement à la croissance des entreprises.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant atteindre 51,2 millions de dollars pour 19 projets d'infrastructure numérique dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. En soutenant l'utilisation de technologies innovantes pour renforcer les chaînes d'approvisionnement, le gouvernement du Canada veille à ce que les marchandises circulent plus rapidement et à moindre coût, ce qui rend la vie plus abordable pour la population canadienne.

Cet engagement représente une collaboration étroite avec des parties prenantes de tout le pays sur d'importants projets d'infrastructure numérique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion dans les ports du Canada. En investissant stratégiquement dans nos chaînes d'approvisionnement, le gouvernement du Canada ouvre la voie à une croissance soutenue, créant des occasions permettant aux entreprises de prospérer au niveau national et d'être compétitives sur la scène internationale.

Citation

« Des chaînes d'approvisionnement robustes contribuent à ce que le coût de la vie reste abordable pour les Canadiens. Cette innovation technologique contribuera à rendre les chaînes d'approvisionnement plus rapides et plus résilientes. Grâce à ces investissements, on veille à ce que les connaissances et les renseignements indispensables puissent être communiqués et utilisés dans l'intérêt du public consommateur, de la main-d'oeuvre et des entreprises du Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets depuis 2017.

. Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets depuis 2017. Ce programme finance des projets qui : améliorent l'acheminement des marchandises et le transport des personnes au Canada ; augmentent les volumes commerciaux à destination et en provenance du Canada ; aident le réseau de transport à : résister aux effets des changements climatiques; mieux s'adapter aux nouvelles technologies et à l'innovation; répondent aux besoins de transport dans les communautés de l'Arctique et du Nord.



Produits connexes (facultatif)

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur Twitter , Facebook , YouTube , Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

31 mai 2024 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :