xTool présente F1 Ultra, la solution de production ultime pour les propriétaires de petites entreprises





IRWINDALE, Californie, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- xTool, un leader de l'industrie en matière de gravure et découpe laser, a répondu à l'appel des propriétaires de petites entreprises avec sa dernière innovation : le xTool F1 Ultra , un graveur laser double à fibre et à diode de 20 W avec une vitesse de 10 000 mm/s pour presque tous les matériaux. Lancé le 30 mai, le F1 Ultra est conçu pour les entreprises qui cherchent à augmenter leur productivité au niveau des usines et à offrir des services de personnalisation sur site.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du F1 Ultra est qu'il s'agit de la première machine au monde à être équipée de deux sources laser, à fibres et diodes. Cette innovation offre une efficacité et une polyvalence inégalées dans le traitement des matériaux, ce qui en fait une solution révolutionnaire. Les différentes longueurs d'onde permettent au laser à fibre de graver les métaux, les plastiques et les roches, tandis que le laser à diode excelle dans la gravure du bois, de l'acrylique, du cuir, du verre et plus encore.

En outre, le F1 Ultra offre des capacités de gravure et d'embossage en profondeur, grâce à sa puissance de sortie de 20 W pour les deux types de laser. Il permet de réaliser des gravures 3D sur divers matériaux. Le laser à fibre de 20 W permet également de découper de l'acier inoxydable de faible épaisseur, du laiton et de l'aluminium, élargissant ainsi les possibilités pour les petites entreprises.

Le F1 Ultra offre une productivité exceptionnelle proche des normes de qualité usine, tout en étant conçu pour une maîtrise facile. Sa fonction de production automatique par lots, alimentée par une caméra intégrée, des algorithmes et le plus grand galvo de bureau du marché, permet une gravure entièrement automatisée ? idéale pour les grandes commandes personnalisées pendant les périodes de pointe. De manière remarquable, xTool a élargi la zone de travail du laser à fibre à 220 x 500 mm sans compromettre la précision dans les moindres recoins.

Pour rendre le F1 Ultra encore plus convivial, xTool propose un logiciel gratuit et facile à utiliser, une caméra intégrée pour faciliter la mise au point et le positionnement, et un panneau de commande à écran tactile avec 7 Go d'espace de stockage pour enregistrer des projets et les traiter directement sans avoir besoin d'un ordinateur ou d'un autre appareil.

La sécurité est une priorité absolue pour xTool, et le F1 Ultra ne fait pas exception. Cette machine est entièrement fermée pour éviter les blessures accidentelles dues au laser et dispose d'un couvercle intégré qui filtre la lumière bleu intense du laser. Il élimine également efficacement la poussière et la fumée, créant ainsi un environnement sûr pour une utilisation en vitrine.

Le F1 Ultra est désormais disponible sur fr.xtool.com, au prix de ?4,199 . Participez au programme de reprise xTool pour profiter d'une réduction supplémentaire de ?200, soit un prix final de ?3,999. Cette offre est ouverte à toute personne disposant d'une machine laser d'occasion, quelle qu'en soit la marque.

31 mai 2024 à 11:17

