Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 875 000 $ au Carrefour international de théâtre





QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 875 960 $ au Carrefour international de théâtre, qui se déroule à Québec jusqu'au 8 juin. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 1992, le Carrefour international de théâtre est une occasion de découvertes et d'échanges. Il est une grande célébration du théâtre ainsi que de ses créatrices et créateurs. Parmi les activités au programme de l'édition de cette année, en plus du parcours déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant...? qui est toujours très attendu, de nombreux spectacles sont proposés, dont La traversée du siècle qui met de l'avant l'oeuvre de Michel Tremblay.

Citations

« Chaque printemps, le Carrefour international de théâtre de Québec ne cesse de nous surprendre par son bouillonnement créatif et la diversité de ses propositions artistiques. Je remercie l'équipe organisatrice qui réussit sans cesse à faire rayonner et à rendre accessible l'art théâtrale. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements touristiques font partie de ces traditions bien ancrées au Québec. Ils permettent à nos artistes et à nos producteurs d'aller à la rencontre du grand public afin de faire valoir leur talent et de présenter le fruit de leur travail. Je suis très fière que le gouvernement s'associe au succès du Carrefour international de théâtre, qui fait briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle, tout en faisant rayonner la région de la Capitale-Nationale comme destination touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je me réjouis du soutien financier que notre gouvernement accorde au Carrefour international de théâtre, qui fait briller les talents d'ici et qui favorise l'effervescence culturelle dans la région. C'est un rendez-vous très attendu par les amateurs d'arts vivants des quatre coins du Québec. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Carrefour la somme de 540 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 125 960 $ qui couvre 2 exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel pour les éditions 2023 et 2024.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Carrefour la somme de 540 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également obtenu une bonification de 125 960 $ qui couvre 2 exercices financiers provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel pour les éditions 2023 et 2024. Le ministère du Tourisme lui attribue 210 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

Conseil des arts et des lettres du Québec

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

31 mai 2024 à 11:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :