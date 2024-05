La compréhension mutuelle des civilisations relie l'essence des montagnes - La « Journée internationale du tourisme de montagne 2024 » donne le coup d'envoi à Nice en France.





Le 29 mai, la Journée internationale du tourisme de montagne (JITM) 2024 s'est tenue avec succès à Nice en France. Les participants ont discuté et échangé autour du thème principal « Tourisme de montagne pour la compréhension mutuelle des civilisations » et du thème du forum « Stratégies de réponse au changement climatique du tourisme de montagne ». L'événement a été organisé par l'Alliance internationale du tourisme de montagne(AITM) et a bénéficié du soutien de nombreuses institutions nationales et internationales, telles que l'ONU Tourisme, le Comité régional du tourisme Côte d'Azur France, le GTEF, la PATA, la WTCF, l'AMFORHT, l'INWA.

L'ancien Premier ministre français et président de l'AITM Dominique de Villepin, la maire adjointe de Nice Christiane Amiel, le consul général de Chine à Marseille Dong Guangli, la directrice de l'Office du tourisme de Chine à Paris Zhang Haomiao, et le président d'honneur de l'Office du tourisme de Nice Côte d'Azur Rudy Salles ont prononcé des discours lors de l'événement. Qu Xing, directeur général adjoint de l'UNESCO, Harry Huang, directeur du département Asie-Pacifique de l'Organisation mondiale du tourisme, et Peter Semone, président de l'Association Asie-Pacifique pour le tourisme (PATA) ont prononcé des allocutions de haut niveau à cette occasion.

Sur place, une « Initiative mondiale sur le tourisme de montagne pour la compréhension mutuelle des civilisations » a été lancée. FU Yingchun, vice-président et secrétaire général exécutif de l'AITM, a signé des mémorandums d'accord (MoU) avec Aki Karihtala, président de la Fédération internationale de la marche nordique (INWA), et Laurent Blondeel, directeur de Maxi Event's France.

De nombreuses activités ont été organisées en marge de cette journée. Début mai, une équipe d'alpinistes sino-française de l'AITM a réussi l'ascension du Mont Blanc, et au sommet de l'Aiguille du Midi, les drapeaux de l'AITM, de la JITM et de « Nihao China » ont été déployés. Une cérémonie de remise des drapeaux de l'AITM et de la JITM a eu lieu lors de ce forum. Pendant l'événement, un dîner de gala « Nuit de Nice » et une exposition d'art et des peuples de montagne ont également été organisés.

31 mai 2024 à 10:55

