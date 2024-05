Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe avec le SPGQ





QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, annonce la conclusion d'une entente de principe avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), qui représente plus de 25 000 ressources dans le secteur de la fonction publique.

À ce jour, le gouvernement du Québec a donc convenu d'ententes de principe avec 80 % des salariés et salariées des secteurs public et parapublic.

L'entente de principe convenue avec le SPGQ porte sur les éléments intersectoriels (rémunération, régime de retraite, régime collectif d'assurances, disparités régionales et droits parentaux) et sectoriels (conditions de travail) de la convention collective.

D'une durée de cinq ans (2023-2028), celle-ci tient compte de l'amélioration des conditions de travail et d'enjeux communs aux parties, notamment l'attraction et la rétention du personnel, l'organisation du travail et le mieux-être professionnel.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

31 mai 2024 à 10:44

Communiqué envoyé leet diffusé par :