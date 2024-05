Postes Canada publie son Rapport sur le développement durable 2023





La Société continue de se rapprocher de ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

OTTAWA, ON, le 31 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Postes Canada a publié son Rapport sur le développement durable 2023, qui informe les Canadiens et Canadiennes des efforts qu'elle a réalisés durant l'année pour démontrer son leadership en matière d'environnement et de responsabilité sociale.

Faits saillants du Rapport sur le développement durable 2023

Réduction de 16,6 % des émissions de portées 1 et 2 par rapport à 2019

Livraison de 168 millions d'envois carboneutres

Détournement de 67,1 % des déchets des sites d'enfouissement

Mise en service de véhicules électriques pour les tester dans le réseau de Postes Canada

Signature d'un accord d'achat d'énergie permettant de convertir à l'électricité renouvelable plus de 95 % de la consommation d'électricité de l'entreprise en Alberta

Augmentation du pourcentage des dépenses d'approvisionnement auprès de fournisseurs autochtones, de petites et moyennes entreprises, et de fournisseurs dont l'entreprise appartient à des personnes ayant un handicap

Don de 1,2 million de dollars à 84 initiatives par l'intermédiaire de la Fondation communautaire de Postes Canada

Obtention de la certification or de la Fondation Rick Hansen pour les caractéristiques d'accessibilité incluses dans la conception du Centre de traitement Albert-Jackson

Classement dans la liste des 50 meilleures entreprises responsables de Corporate Knights

Citation de Doug Ettinger, président-directeur général

« En tant qu'entreprise nationale, nous savons que notre empreinte est considérable, et que nous devons faire notre part pour réduire les émissions et le gaspillage dans la mesure du possible. Les défis financiers que nous tâchons de relever sont majeurs, mais nous sommes convaincus qu'investir pour devenir une entreprise plus sécuritaire, plus écologique et plus inclusive est la bonne chose à faire pour l'avenir de notre entreprise, de nos gens et des communautés que nous desservons. Nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie. Nous sommes déjà en train de réduire nos émissions en vue d'atteindre la carboneutralité et nous allons continuer à travailler à l'électrification de notre parc de véhicules du dernier kilomètre d'ici 2040. Encore une fois, j'aimerais féliciter et remercier tout notre personnel, qui nous a permis d'accomplir autant de choses en 2023. »

Citation de Carrie Chisholm, vice-présidente, Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

« Chaque jour, Postes Canada travaille à jouer un rôle de premier plan dans la création d'un Canada plus fort, plus inclusif et plus vert pour notre personnel, notre clientèle et nos communautés. En 2023, nous avons continué d'avancer sur la voie de la carboneutralité en adoptant des sources d'électricité renouvelables pour plus de 90 % de notre consommation d'abord en Alberta, puis en Saskatchewan au début de 2024. Nous avons aussi réalisé des travaux dans nos immeubles : remplacement des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air par des systèmes électriques plus efficaces, et installation de panneaux solaires de toiture. Nous tâcherons de maintenir cet élan. »

Postes Canada a également publié son Supplément sur la transparence ESG, qui fournit un aperçu global de ses principales mesures de rendement ESG. Lisez le Rapport sur le développement durable 2023 et le Supplément sur la transparence ESG.

