Fête de la pêche 2024

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Lors de la Fête de la pêche, petits et grands sont invités à découvrir et à partager les plaisirs de pêcher. C'est l'occasion parfaite de vous initier ou d'initier vos proches. Durant ces 3 jours, il sera exceptionnellement autorisé de pêcher sans permis de pêche provincial (sauf pour le saumon de l'Atlantique).

La Fête de la pêche a été mise sur pied pour faire découvrir ou redécouvrir la pêche récréative à la population québécoise. Elle vise aussi à favoriser une relève pour cette activité sportive. Pour les adeptes aguerris de la pêche, c'est l'occasion de transmettre leur savoir-faire tout en faisant découvrir leur lieu de pêche favori.

Parc national des Grands-Jardins

Deux activités de pêche se tiendront au parc national des Grands-Jardins, les 8 et 9 juin prochain, dans le cadre de la Fête de la pêche. Au menu, 2 activités :

Initiation à la pêche

Nous vous invitons à vous rendre au centre de découverte et de services Arthabaska entre 10h00 et 12h00. Un garde-parc vous expliquera l'essentiel de la règlementation sur la pêche. Vous irez ensuite taquiner la truite à partir du quai sur le lac Arthabaska. Il vous suffit de vous procurer un accès quotidien au parc. L'activité, incluant l'équipement de pêche, est gratuite pour toutes et tous (6 ans et plus). Vous devrez toutefois vous procurez un accès quotidien au parc national.

À la découverte de la pêche à la mouche

Le 8 juin, au Château Beaumont, entre 10h00 à 15h00, un garde-parc vous expliquera les techniques de pêche et le matériel utilisé pour la pêche à la mouche. Vous pourrez par la suite mettre en pratique vous apprentissages sur le lac Turgeon. L'activité, incluant l'équipement de pêche, est gratuite pour toutes et tous (14 ans et plus). Vous devrez toutefois vous procurez un accès quotidien au parc national.

Les places sont limitées pour ces deux activités. Nous vous invitons à réserver votre place en appelant au 418-439-1227 (option 1).

