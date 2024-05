DESEC : Chihuahua développe son industrie viticole émergente grâce à un cluster





CHIHUAHUA, Mexique, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- Chihuahua, la capitale du plus grand État du même nom au Mexique, vise à devenir l'épicentre d'une industrie viticole émergente par l'intermédiaire du Chihuahua Wine Cluster. Cinq établissements d'enseignement ont rejoint cette initiative, mettant en oeuvre sept programmes liés à la production de vin et aux services touristiques qui l'accompagnent.

Le Chihuahua Wine Cluster a connu une croissance en termes de production et de valeur, devenant un pilier du développement économique. Elle compte actuellement 54 labels dans l'État, emploie plus de 500 personnes et produit plus de 181 milliards de pesos (10,7 milliards de dollars).

En outre, un complexe résidentiel avec des vignobles environnants est en cours de construction le long de l'autoroute, de Chihuahua à la ville voisine de Juárez. Il s'agit du début d'une ville entière dont l'activité économique sera basée sur l'industrie viticole.

Mónica Pinoncély Esquer, président de ce cluster, a déclaré à l'EFE que l'expansion de l'industrie est facilitée par l'adéquation des terres de Chihuahua à la culture de divers types de raisins. Les divers microclimats de la région permettent une grande variété de vignes, produisant des raisins de haute qualité avec des besoins minimes en eau.

« Il existe une étroite coopération avec l'Université autonome de Chihuahua et le cluster pour développer les compétences nécessaires à la vinification. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer du vin. Vous avez besoin de comptables spécialisés, de chefs, d'experts en tourisme et d'avocats qui comprennent l'industrie et créent des lois pour soutenir son développement", a-t-elle ajouté.

M. Pinoncély a noté que Chihuahua passait de la production artisanale à la formation d'une industrie importante, intégrant le tourisme et l'expansion des entreprises grâce à un système impliquant des efforts coordonnés du secteur privé, du gouvernement et du monde universitaire.

« Nous étions les fous qui voulaient fabriquer du vin à Chihuahua, bien qu'on nous ait dit que nous ne pouvions pas produire de vins de qualité. « Nous n'avons jamais pensé à faire concurrence à Bordeaux, ni à Ensenada (Baja California) ni à Parras (Coahuila) ni à d'autres États en pleine croissance", a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a rappelé que les vins de cinq caves de la capitale nationale ont remporté des médailles d'or et d'argent au Concours mondial des vins de Bruxelles et au Concours international des vins du Mexique à Ensenada, en Basse-Californie, depuis 2011.

Située au centre du vaste État, la ville de Chihuahua a accès à presque toutes les régions, ce qui la positionne comme le point central des ventes et des fournitures dans ce secteur. Contrairement à d'autres régions viticoles, il se développe parallèlement au développement du tourisme.

31 mai 2024 à 09:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :