CONGRÈS DU EAACI 2024 : STALLERGENES GREER PRÉSENTE DE NOUVELLES DONNÉES SUR L'IMMUNOTHÉRAPIE ALIMENTAIRE ET RESPIRATOIRE

Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans l'immunothérapie allergénique (ITA), organise et parraine aujourd'hui un symposium intitulé : « Harmonie allergénique : de nouvelles données attestant de l'effet personnalisé et durable de l'immunothérapie alimentaire et respiratoire », lors de l'édition 2024 du congrès de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI), qui se tient du 31 mai au 3 juin à Valence (Espagne).

Durant ce symposium, cinq des plus grands experts mondiaux en matière d'allergies respiratoires et alimentaires ont évoqué trois points essentiels pour atteindre l'harmonie dans le traitement des patients allergiques par ITA : mieux déchiffrer les données scientifiques étayant les traitements d'immunothérapie pour en maximiser l'efficacité, bien appréhender l'impact de la diversité des profils des patients sur la réponse à l'ITA, et l'importance d'une bonne observance du traitement par le patient pour garantir la pérennité de l'effet de rémanence.

« Stallergenes Greer s'engage à répondre aux besoins des patients en leur proposant des traitements d'immunothérapie allergénique précis, personnalisés et de haute qualité, adaptés à chaque allergie. Nous collaborons étroitement avec la communauté médicale et plaidons pour le bon usage et la bonne observance de nos traitements afin de garantir des bénéfices cliniques durables qui améliorent la qualité de vie des patients », déclare le Dr Elena Rizova, Directrice médicale de Stallergenes Greer.

Lors de ce congrès, Stallergenes Greer présentera par ailleurs 21 abstracts et annoncera de nouvelles données issues d'études cliniques (EfficAPSI, PRACTIS, BREATH, POSEIDON).

SYMPOSIUM PARRAINÉ PAR L'ENTREPRISE (31 mai, 13h45 - 14h45)

« Harmonie allergénique » : de nouvelles données attestant de l'effet personnalisé et durable de l'immunothérapie alimentaire et respiratoire.

Présidé par le Pr Tomás Chivato (Espagne) et Pr Giorgio Walter Canonica (Italie).

- « Le choix de l'harmonie » : les données scientifiques étayant les traitements d'immunothérapie.

Intervenant : Pr Alessandro Fiocchi (Italie) ;

- « Prise de conscience » : bien appréhender les profils de patients pour optimiser la réponse à l'immunothérapie.

Intervenante : Dr Katharina Blümchen (Allemagne) ;

- « La durée, gage de succès » : pérenniser les bénéfices de l'immunothérapie allergénique.

Intervenant : Dr Davide Caimmi (France).

À PROPOS DES ÉTUDES EfficAPSI1, PRACTIS2, BREATH3,4,5,6, POSEIDON7 DE STALLERGENES GREER

EfficAPSI est à ce jour la plus grande étude de cohorte longitudinale rétrospective jamais réalisée en vie réelle sur le traitement par ITA en solution liquide sublinguale.1 Son principal objectif était d'évaluer les effets en vie réelle des solutions liquides sublinguales sur la prévention de l'apparition et de l'aggravation de l'asthme chez les patients atteints de rhinite allergique. Cette étude a porté, en France, sur plus de 110 000 patients souffrant de rhinite allergique, avec ou sans asthme, traités par les solutions liquides sublinguales de Stallergenes Greer et des médicaments symptomatiques, et sur plus de 330 000 patients souffrant de rhinite allergique, avec ou sans asthme, traités uniquement par des médicaments symptomatiques. L'étude EfficAPSI a évalué les données du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018.

EfficAPSI a montré, chez les patients traités avec les solutions liquides sublinguales de Stallergenes Greer et des médicaments symptomatiques, par rapport aux patients traités uniquement avec des médicaments symptomatiques :

une réduction de 36 % du risque de nouvelles crises d'asthme sur l'ensemble de la cohorte ;

une réduction de 38 % du risque d'apparition d'asthme chez les patients ne souffrant pas d'asthme préexistant ;

une réduction d'un tiers de l'intensification du traitement dans le cadre de la Global Initiative for Asthma (GINA), chez les patients souffrant d'asthme préexistant, ce qui démontre l'effet des solutions liquides sublinguales dans la prévention de l'aggravation de l'asthme. 1

L'étude EfficAPSI a couvert un large éventail d'allergènes, notamment les acariens, les pollens de graminées, de bouleau et d'ambroisie, ainsi que les phanères de chat. Les résultats se sont avérés positifs et cohérents pour tous les allergènes analysables et dans toutes les catégories d'âge (à partir de 5 ans).

PRACTIS est une étude multicentrique, observationnelle, en vie réelle et prospective, réalisée en France sur un an.2 Elle a porté sur plus de 1 000 individus allergiques (enfants, adolescents et adultes) traités en pratique courante par immunothérapie sublinguale (formulations liquide et comprimé), afin d'évaluer les attentes des patients et les bénéfices à court terme (après 6 à 12 mois) obtenus avec les solutions sublinguales en fonction des schémas thérapeutiques, sur la base de l'index des bénéfices pour le patient (PBI, échelle 0-4) basé sur deux questionnaires, un score PBI ?1 étant considéré comme cliniquement pertinent.

L'étude a montré qu'environ 90 % des patients traités, souffrant de rhinite allergique avec ou sans asthme et avec ou sans conjonctivite, ont bénéficié de la prise de solutions sublinguales (score PBI ?1), quel que soit leur âge (à partir de 5 ans), l'allergène responsable ou leur statut mono ou polyallergique.2 A souligner que plus de la moitié d'entre eux présentaient un score PBI égal ou supérieur à 2,5. La durée du traitement n'a pas eu d'impact sur le bénéfice perçu par les patients recevant les solutions sublinguales d'acariens et de pollens de graminées, ces deux allergènes étant ceux les plus fréquemment représentés dans l'étude. Les solutions sublinguales ont été bien tolérées, avec 4 % d'effets indésirables, principalement des troubles gastro-intestinaux tels que le prurit oral ou l'oedème buccal.

Le programme BREATH (Bringing Real-World Evidence to Allergy Treatment for Health), parrainé par Stallergenes Greer, a été conçu pour recueillir des données en vie réelle sur les avantages de l'ITA dans le traitement de la rhinite allergique et sur l'apparition et l'évolution de l'asthme, grâce à l'analyse de la dispensation des médicaments symptomatiques associés. Les études du programme BREATH ont examiné les données de prescription de différents produits d'ITA, dont le comprimé sublingual de Stallergenes Greer aux cinq extraits d'allergènes de pollens de graminées (dactyle, flouve odorante, ivraie, pâturin des prés et fléole des prés) actuellement autorisé dans plus de 30 pays dans le monde (notamment dans la plupart des pays européens, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Russie) pour le traitement de la rhinite allergique aux pollens de graminées, et la solution liquide sublinguale de Stallergenes Greer, actuellement disponible dans plus de 40 pays (dont la plupart des pays européens), pour le traitement de l'allergie accompagnée de rhinite, conjonctivite, rhino-conjonctivite ou asthme (léger à modéré) de nature saisonnière ou perannuelle, chez l'adulte et l'enfant (à partir de 5 ans). Les solutions liquides sublinguales de Stallergenes Greer ne sont pas approuvées aux États-Unis.

Le programme BREATH a montré une réduction significative de la prise de médicaments contre la rhinite allergique et l'asthme, jusqu'à 6 ans après l'arrêt du traitement, chez plus de 3 900 patients allergiques aux pollens de graminées, traités avec des comprimés sublinguaux et chez plus de 9 000 patients allergiques aux pollens de bétulacées, traités par ITA. En outre, les résultats ont montré une diminution significative de la probabilité de délivrance de nouveaux médicaments contre l'asthme chez les patients souffrant de rhinite allergique et ne souffrant pas d'asthme au moment de leur inclusion dans l'étude. Dans une analyse post hoc, la solution liquide sublinguale à base de pollen de 3 arbres (bouleau, aulne, noisetier) a montré des bénéfices significatifs en vie réelle, pendant le traitement et jusqu'à 6 ans après l'arrêt du traitement, chez les patients souffrant de rhinite allergique et/ou d'asthme induit(s) par les pollens de bétulacées, prévenant la progression de la rhinite allergique et de l'asthme ainsi que l'apparition de nouveaux cas d'asthme.6

POSEIDON (Peanut Oral Immunotherapy Study of Early Intervention for Desensitization, numéro clinicaltrials.gov NCT03736447) est une étude internationale de Phase III, randomisée (2:1), en double aveugle et contrôlée par placebo, qui évaluait l'efficacité et la tolérance de la poudre de graine d'Arachis hypogaea L. (arachide) allégée en graisses, chez l'enfant de 1 à 3 ans allergique à l'arachide, en Amérique du Nord et en Europe. L'étude POSEIDON a été réalisée par Aimmune Therapeutics, entité détenue par Nestlé Health Science avant la cession par Nestlé, en septembre 2023, du produit à Stallergenes Greer. Le recrutement était fondé sur plusieurs critères d'inclusion, notamment des antécédents cliniques documentés d'allergie à l'arachide, des tests cutanés positifs et/ou des taux sanguins élevés d'anticorps de l'arachide, ou encore des symptômes limitant la posologie après ingestion de doses uniques de protéines d'arachide (>3 à ?300 mg) à la suite d'un test positif de provocation alimentaire en double aveugle contrôlé par placebo (DBPCFC). Dans le cadre de l'étude POSEIDON, les patients ont été soumis à une phase d'augmentation de la dose d'environ 22 semaines, pour atteindre une dose de 300 mg par jour du produit ou de placebo, avant d'être maintenus à cette dose pendant environ six mois. Au terme de l'essai, les patients ont été soumis à un DBPCFC de sortie.

Cette étude a montré que chez 98 enfants allergiques à l'arachide âgés de 1 à 3 ans et traités pendant environ 12 mois (comparés à 48 enfants recevant un placebo), 68,4 % des patients recevant le produit (contre 4,2 % des patients recevant un placebo) ont toléré au moins 1 000 mg de protéines d'arachide sans symptômes allergiques autres que légers lors du test de sortie. Les patients traités ont présenté davantage d'effets indésirables liés au traitement, d'une gravité allant de légère à modérée.7

A PROPOS DU CONGRÈS DE L'EAACI

L'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI) est une association réunissant cliniciens, chercheurs et autres professionnels de santé, fondée en 1956, qui consacre son action à l'amélioration de la santé des personnes atteintes de maladies allergiques. Forte de plus de 15 000 membres issus de 124 pays et de plus de 50 sociétés nationales d'allergologie, l'EAACI est la principale source d'expertise, en Europe et dans le monde, dans tous les domaines de l'allergie.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER

Stallergenes Greer International AG, dont le siège social est situé à Baar (Suisse) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans la recherche, le diagnostic et le traitement des allergies respiratoires, alimentaires et aux venins par le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer International AG est la société mère de Greer Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France). Pour plus d'informations : www.stallergenesgreer.com

Ce symposium est une réunion éducative non promotionnelle parrainée par Stallergenes Greer, destinée aux professionnels de la santé. Le contenu de cette réunion éducative a été développé à des fins d'information scientifique uniquement et n'est pas destiné à des fins promotionnelles.

